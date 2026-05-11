    date_range 11 May 2026 11:18 PM IST
    date_range 11 May 2026 11:18 PM IST

    തോൽവി: പിണറായിയെ പഴിക്കാതെ സി.പി.എം

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​രെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​റ്റ ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​റ്റ​യാ​ൻ മു​ഖ​മാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ. തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ഭാ​രം വ്യ​ക്തി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​യി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ത് പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ് ആ​രാ​ണെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പി.​ബി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് കൂ​ടി വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ എ​ല്ലാ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    പാ​ർ​ട്ടി​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള തെ​റ്റ് തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​രെ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് പി.​ബി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ഘ​ട​കം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട് ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും, 37.6 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട് വി​ഹി​തം നേ​ടാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യെ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​എ. ബേ​ബി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യം, അ​സ​മി​ലെ ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ട് വി​ഹി​തം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യവ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ കാ​ര്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പറഞ്ഞു.

    TAGS: MA Baby, CPM, Pinarayi Vijayan
    News Summary - Defeat: CPI(M) refrains from blaming Pinarayi Vijayan
