Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡീൽ ആരോപണം: ഇൻഡ്യ സഖ്യ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 9:21 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 9:21 PM IST

    ഡീൽ ആരോപണം: ഇൻഡ്യ സഖ്യ യോഗത്തിന് മുമ്പ് വിശദീകരണം നൽകണം -എം.എ. ബേബി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡീൽ ആരോപണം: ഇൻഡ്യ സഖ്യ യോഗത്തിന് മുമ്പ് വിശദീകരണം നൽകണം -എം.എ. ബേബി
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സി.പി.എമ്മിന് നേരെ ഉയർത്തിയ ഡീൽ ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് സി.പി.എം-ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള ഡീൽ ആരോപണത്തിൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യ യോഗത്തിന് മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് സി.പി.എം ആവശ്യം. സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി ഡീൽ ആരോപണത്തിൽ തെളിവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികൾക്ക് കത്തയച്ചു. അതേസമയം, സി.പി.എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഗത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി പങ്കെടുക്കും

    ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചുപോക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയും മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളാതെയും ഡി.എം.കെ. ഉചിതമായ സമയത്ത് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഡി.എം.കെ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ആർ.എസ്. ഭാരതി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുകാലത്തും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഡി.എം.കെ നേതാക്കൾ പറയുന്നു. ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിന് പിന്നാലെയാണ് ഡി.എം.കെയുടെ പ്രതികരണം.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഇൻഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ യോ​ഗം എ​ട്ടി​ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർട്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നേ​രി​ട്ട പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന ഡി​.എം.​കെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തേ​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച വി​ജ​യ്‌യു​ടെ ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി​.വി.​കെ) യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​വ​രും ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അതേസമയം, പാലക്കാട് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ ബി.ജെ.പിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സി.പി.എം ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, ​കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വമാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. യു.ഡി.എഫിന് ലഭിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പിയെ ജയിപ്പിക്കാനാണ് എൻ.എം.ആർ. റസാഖ് എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെ സി.പി.എം നിർത്തിയതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MA BabyExplanationCPMINDIA AllianceRahul GandhiCongressBJP
    News Summary - Deal allegations: Explanation should be given before India alliance meeting - M.A. Baby
    Similar News
    Next Story
    X