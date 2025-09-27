Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Sept 2025 6:30 AM IST
    27 Sept 2025 6:47 AM IST

    സി.പി.എം പുറത്തെടുക്കുന്നത്​ ‘കാർഡ്​ മാറ്റ’ രാഷ്ട്രീയം

    സി.പി.എം പുറത്തെടുക്കുന്നത്​ ‘കാർഡ്​ മാറ്റ’ രാഷ്ട്രീയം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​നും സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും പി​ന്നാ​ലെ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ടു​ള്ള സി.​പി.​എം നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള കാ​ർ​ഡു​മാ​റ്റ രാ​ഷ്ട്രീ​യം. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വും അ​തി​രു​വി​ട്ട പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗാ​ണെ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ലും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എം പ​യ​റ്റാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ്.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ ഈ ​വ​ഴി​മാ​റ്റം. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സി.​പി.​എം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ന്റെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ-​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യു​ടെ​യും ജ​യം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​വെ​ച്ചു​ള്ള വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ന്‍റെ പാ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ കു​റ​ച്ച് കൂ​ടി വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ ഈ ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു. അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ലീ​ഗി​നെ​തി​രാ​യ പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി ഉ​ന്ന​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ലി​ലും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലു​മ​ട​ക്കം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ഈ​ഴ​വ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന 2018 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29 സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​നും മു​ന്ന​ണി​ക്കും 2019 ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് കി​ട്ടി​യ​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ളും വ​ഴി​മാ​റി​പ്പോ​യി. പി​ന്നീ​ടു​വ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും ഈ ​വോ​ട്ട് തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ പി​ന്നീ​ടു വ​ന്ന അ​ഞ്ച് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നാ​ലി​ലും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് പ​ച്ച തൊ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, 2019 ലേ​തി​ന് സ​മാ​നം ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മു​ന്ന​ണി ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു. വീ​ണ്ടും ഭ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ള​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ല​ക്ഷ്യ​സാ​ഫ​ല്യ​ത്തി​ന് ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ധി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ക​ന്ന വോ​ട്ട്ബാ​ങ്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Muslim LeagueVellapalli NadesanCPMKerala
    News Summary - CPM is bringing out card change politics
