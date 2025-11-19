Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവിമതനായി; ദേശാഭിമാനി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:06 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:06 PM IST

    വിമതനായി; ദേശാഭിമാനി മുൻ ബ്യൂറോ ചീഫിനെ സി.പി.എം പുറത്താക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala Local Body Election
    cancel
    camera_alt

    കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ ഉള്ളൂർ

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ സി.പി.എമ്മിന്‍റെ വിമത സ്ഥാനാർഥിയായ ഉള്ളൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ. ശ്രീകണ്ഠനെ പാര്‍ട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. ദേശാഭിമാനി മുൻ തിരുവന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫായ കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ ഉള്ളൂർ വാർഡിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പ്രചാരണവും തുടങ്ങി.

    സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവും ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടി നടപടി. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകണ്ഠന്‍റെ തീരുമാനം. പാർട്ടി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. താൻ അടിമുടി പാർട്ടിക്കാരനാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് നടപടി തിരുത്തേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഉള്ളൂരിൽ തനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്ന സീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ മാറ്റിയതതെന്നും കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് പിന്നിലെന്നും കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPMKerala Local Body Election
    News Summary - CPM expels former Deshabhimani bureau chief
    Similar News
    Next Story
    X