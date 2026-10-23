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മരിച്ചവരുടെ പെൻഷൻ തട്ടിയെടുത്ത് സി.പി.എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി; സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി, കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷംtext_fields
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News Summary - Deceased Pension Scam: CPM Branch Secretary Satyanarayanan Removed from Post in Palakkad
പാലക്കാട്: മരണപ്പെട്ട രണ്ടുപേരുടെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടി. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് മണ്ണമ്പറ്റ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സത്യനാരായണനാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ഇയാളെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി.
ജൂലൈ ആദ്യവാരം അന്തരിച്ച കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണിക്കർ, ഓഗസ്റ്റിൽ അന്തരിച്ച നാരായണ ഗുപ്തൻ എന്നിവരുടെ പെൻഷൻ തുകയാണ് സത്യനാരായണൻ തട്ടിയെടുത്തത്. ഇരുവരുടെയും സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെയുള്ള പെൻഷൻ തുക വ്യാജ ഒപ്പിട്ടാണ് ഇയാൾ കൈപ്പറ്റിയത്.
വിഷയത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സത്യനാരായണനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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