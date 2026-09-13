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    വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് തട്ടിക്കയറരുത്; തിരുത്തണം- സിപിഎം വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗത്തിൽ എംഎ ബേബി

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    വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് തട്ടിക്കയറരുത്; തിരുത്തണം- സിപിഎം വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗത്തിൽ എംഎ ബേബി
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റു​ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വും വീ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി തി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി. തെ​റ്റു​പ​റ്റു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​ണ്. അ​വ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും തി​രു​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ട ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്നും ബേ​ബി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സി.​പി.​എം വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ.​കെ.​ജി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പാ​ർ​ട്ടി വ​ള​ർ​ന്നു പ​ന്ത​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബ​ല​ഹീ​ന​ത​ക​ളും കു​റ​വു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​കാം. തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ.​എം.​എ​സും നാ​യ​നാ​രും വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മെ​ല്ലാം ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രു​ത്ത​ലി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​യ​വ​രാ​ണ്. അ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് മൊ​ത്തം ബാ​ധ​ക​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​യും പ്ര​മേ​യ​വും വാ​യി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച​ല്ല സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ അ​വ​രോ​ട് എ​ങ്ങ​നെ പെ​രു​മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം.

    ഒ​ന്നാം ഇ.​എം.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ണ്ടാ​യ വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര മാ​തൃ​ക​യി​ലെ വ്യാ​ജ പ്ര​തീ​തി നി​ർ​മാ​ണം 2026ലു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നോ ചെ​റു​ത്തു തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്ന​തും പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണ്. സം​ഘ​ട​ന​പ​രാ​മാ​യ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ്യാ​ജ പ്ര​തീ​തി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തും പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബേ​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

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    News Summary - Don't Snap Back at Critics, Correct Mistakes: M.A. Baby at CPM State Committee Meeting
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