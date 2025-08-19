Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    വെളിച്ചെണ്ണ വില ഇനിയും കുറയും -മന്ത്രി ജി.ആര്‍. അനില്‍

    വെളിച്ചെണ്ണ വില ഇനിയും കുറയും -മന്ത്രി ജി.ആര്‍. അനില്‍
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​ക്ക് ഇ​നി​യും വി​ല കു​റ​യു​മെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍. അ​നി​ല്‍. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കൊ​ച്ചി​യി​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളും. നി​ല​വി​ല്‍ സ​പ്ലൈ​കോ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്ക് ലി​റ്റ​റി​ന്‌ 349 രൂ​പ​യാ​ണ്. 429 രൂ​പ​യാ​ണ്‌ സ​ബ്സി​ഡി​യി​ത​ര നി​ര​ക്ക്. ഈ ​ര​ണ്ട് നി​ര​ക്കും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം കു​റ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ പു​തി​യ വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്‌ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:SUPPLYCOCoconut OilMinister G.R. AnilLatest News
    News Summary - Coconut oil prices will further decrease - Minister G.R. Anil
