    Kerala
    Posted On
    date_range 12 April 2026 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 11:20 PM IST

    എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി: ഷിയാസിനെതിരെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ

    எറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി: ഷിയാസിനെതിരെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ
    കൊ​ച്ചി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചൊ​ല്ലി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും കൊ​ച്ചി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷി​യാ​സി​നെ​തി​രെ ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ. ഇ​തോ​ടെ ഷി​യാ​സ്​ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​യി​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​രം മു​റു​കി​യെ​ന്ന വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഷി​യാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ. ​ബാ​ബു, ഡൊ​മി​നി​ക്​ പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ‘പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ’ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ കെ. ​ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ കൂ​ടി അ​ഭി​​പ്രാ​യം ആ​രാ​ഞ്ഞ്​ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന രീ​തി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷി​യാ​സി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്​​തി​പ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഡൊ​മി​നി​ക്​ പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​നും പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷി​യാ​സ്​ പി​ന്നീ​ട്​ നി​ല​പാ​ട്​ മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഷി​യാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന വ​ന്ന​തോ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. പ്ര​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ത​ല പൊ​ക്കി​യി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്കം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:UDF VictoryErnakulam DCCelectionKerala Assembly Election 2026
