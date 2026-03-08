Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരള സന്ദർശനത്തിൽ പഴയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 March 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:16 PM IST

    കേരള സന്ദർശനത്തിൽ പഴയ ഗൺമാനെ കൂടെക്കൂട്ടി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരള സന്ദർശനത്തിൽ പഴയ ഗൺമാനെ കൂടെക്കൂട്ടി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ
    cancel

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ഴ​യ ഗ​ൺ​മാ​നെ കൂ​ടെ​ക്കൂ​ട്ടി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ. 2002ൽ ​ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഗ​ൺ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നു സാ​ബു വ​ർ​ഗീ​സി​നെ സു​ര​ക്ഷാ ചു​മ​ത​ല​ക്ക്​ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഡി.​ജി.​പി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ.

    2002ൽ ​അ​വ​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഗ​ൺ​മാ​ന് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് സാ​ബു വ​ർ​ഗീ​സ് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഗ​ൺ​മാ​ൻ തി​രി​കെ എ​ത്തി​യി​ട്ടും ത​ന്നോ​ട് തു​ട​രാ​ൻ പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് സാ​ബു ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2004 വ​രെ സാ​ബു ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ലെ​യ്‌​സ​ൺ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ബു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നവേ​ള​യി​ൽ സാ​ബു ത​നി​ക്ക് സ​ഹോ​ദ​ര​നെ പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ്റു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​നം തോ​ന്നി​യെ​ന്നും സാ​ബു പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​കെ പോ​കാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ പ​ഴ​യ കു​ടും​ബ​ചി​ത്രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചാ​ണ് സാ​ബു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ വ​രു​മ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ടെ​ക്കൂ​ട്ടാ​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സാ​ബു​വി​നെ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Chief Election CommissionerGunmanelectionKerala
    News Summary - Chief Election Commissioner brings old gunman with him on Kerala visit
    Similar News
    Next Story
    X