Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 6:55 PM IST

    തൃശൂരിലെ പുലികളി സംഘങ്ങൾക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വീതം കേന്ദ്രസഹായം; തന്റെ ഓണസമ്മാനമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

    Pulikali
    camera_altപുലി കളി(പ്രതീകാത്മക ചിത്രം)

    തൃശൂർ: പുലികളി സംഘങ്ങൾക്ക് ധനഹായമായി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയം. തൃശൂരിലെ ഓരോ പുലി കളി സംഘത്തിന് മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭിക്കും. ആദ്യമായാണ് പുലികളി സംഘങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കേ​ന്ദ്ര ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണിത്. ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡി.പി.പി.എച്ച് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ​പുലകളി സംഘങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഓണസമ്മാനമാണ് ഇതെന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഫേസ്ബുക്കിൽകുറിച്ചത്. ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം-സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്തിന് സുരേഷ് ഗോപി നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

    സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

    പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഓണസമ്മാനം ❤️ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വീതം DPPH സ്കീമിന്റെ അടിയില്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്! ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ എല്ലാവിധ സഹായവും നല്‍കിയ കേന്ദ്ര ടൂറിസം- സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ Gajendra Singh Shekhawat ജിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. കൂടാതെ, സൗത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ,(Thanjavur ) പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം സംഭാവന ചെയ്യും. ❤️ Let's keep the THRISSUR Spirit alive! 🔥



