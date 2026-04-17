    date_range 17 April 2026 7:15 AM IST
    date_range 17 April 2026 7:15 AM IST

    ഇനി വോട്ട്​ ചെയ്യാനാവില്ല; പോളിങ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്​ ഹരജി നൽകാം

    നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫ​ലം​ തു​ലാ​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും
    കൊ​ച്ചി: വോ​ട്ട്​ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​നി വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നേ​രി​യ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ തു​ലാ​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ലും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​മു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​ത​​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നൂ​റി​ൽ താ​ഴെ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ന്തി​മ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ല​ത്തി​​​ന്‍റെ​ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​ഹ​ര​ജി​ക​ൾ വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കും.

    വോ​ട്ട​വ​സ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന്​ മു​മ്പ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഇ​നി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​നു​ശേ​ഷം മേ​യ്​ 22ന്​ ​മാ​ത്ര​മേ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തൂ​വെ​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഇ​നി വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഏ​റെ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​യി. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നോ​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​മെ​ങ്കി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പോ​ളി​ങ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വി​ധം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ല​റ്റ്​ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം പ​ല​യി​ട​ത്തും പാ​ളി. 22,000 മു​ത​ൽ 35,000 വ​രെ അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ട്​ ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വി​ധ സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ മൂ​ന്ന്​ സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ, പ​ര​മാ​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക്​ ബാ​ല​റ്റ്​ പേ​പ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​നും വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കോ​ട​തി, ഹ​ര​ജി​ക​ൾ മേ​യ്​ 22ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹ​ര​ജി​ക​ൾ മേ​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​ത്താ​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​മൂ​ലം സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ച്ചെ​ന്നു​കൂ​ടി തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​കാ​ൻ വ​രെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

