തിളയ്ക്കുന്ന വേനൽ; തളരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് പകൽ താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. സൂര്യാഘാതം, നിർജ്ജലീകരണം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വേനൽക്കാലത്ത് ഊർജ്ജസ്വലത നിലനിർത്താനും ചുവടെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാം.
കുടിക്കാം ധാരാളം വെള്ളം
ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 8–10 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. നാരങ്ങാവെള്ളം, കരിക്കിൻ വെള്ളം, പഴച്ചാറുകൾ എന്നിവ ഉത്തമമാണ്. യാത്രാവേളകളിൽ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കരുതുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ സഹായിക്കും.
ലഘുഭക്ഷണം ശീലമാക്കാം
കൊഴുപ്പേറിയതും എരിവുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരീരതാപനില വർധിപ്പിക്കും. തണ്ണിമത്തൻ, മാങ്ങ, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും സാലഡുകളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വേണം ശ്രദ്ധ
ശരീരത്തിലേക്ക് കാറ്റ് കടക്കുന്ന അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കടുത്ത നിറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇളം നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വെയിലിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കും. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടയോ തൊപ്പിയോ ധരിക്കാൻ മറക്കരുത്.
ചർമ്മസംരക്ഷണം പ്രധാനം
സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് ദോഷകരമാണ്. എസ്.പി.എഫ് (SPF) 30-ന് മുകളിലുള്ള സൺസ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെയിലേറ്റ് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളൽ തടയാൻ സഹായിക്കും.
വ്യായാമം വെയിലാറിക്കഴിഞ്ഞാകട്ടെ
പകൽ സമയത്തെ കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. രാവിലെ നേരത്തെയോ വൈകുന്നേരമോ വ്യായാമത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. യോഗ, നീന്തൽ തുടങ്ങിയവ വേനൽക്കാലത്ത് അനുയോജ്യമാണ്.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
സുഖനിദ്ര ഉറപ്പാക്കാം
ചൂട് കാരണം ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകും. കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുളിക്കുന്നത് ശരീരതാപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറികളിൽ ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ലഹരിയോടും കഫീനോടും വിട
മദ്യം, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഇവയ്ക്ക് പകരമായി സംഭാരമോ ഇളനീരോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉന്മേഷം നൽകും.
വീടിനകം തണുപ്പിക്കാം
പകൽ സമയത്ത് ജനലുകളും കർട്ടനുകളും അടച്ചിടുന്നത് പുറത്തെ ചൂട് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയും. വീടിനുള്ളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നതും തണുപ്പ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാം
അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ തണൽ പറ്റി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദീർഘനേരം വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നത് സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
മനസ്സ് തണുപ്പിക്കാം
ശാരീരികക്ഷീണം പോലെ തന്നെ മാനസികമായ തളർച്ചയും വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകാം. വായനയിലൂടെയോ ലഘുവായ ധ്യാനത്തിലൂടെയോ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക
