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    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 10:53 PM IST

    കാറും സ്വർണവും തട്ടി; ബി.ജെ.പി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

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    ര​ഹ​സ്യ​ അ​റ​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വുമാണ് ക​വ​ര്‍ന്ന​ത്
    കാറും സ്വർണവും തട്ടി; ബി.ജെ.പി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ
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    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ (ക​ണ്ണൂ​ർ): പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​നു സ​മീ​പം എ​ടാ​ട്ട് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ കാ​റും സ്വ​ര്‍ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ അ​ഞ്ചാം​പീ​ടി​ക സ്വ​ദേ​ശി സ​നു സ​ന്തോ​ഷാ​ണ് (42) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക-​കേ​ര​ള അ​തി​ര്‍ത്തി​യാ​യ ഉ​പ്പ​ള​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ള്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ര​ണ്ടു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​ൺ ര​ണ്ടി​ന് പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ര്‍ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ര​ഹ​സ്യ​അ​റ​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും ക​വ​ര്‍ന്ന​ത്.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി കു​മാ​ര്‍ ജ​ല​ന്ധ​ര്‍ നി​ഗ​മി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ര്‍ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ബാ​ഗി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 25 ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ര​ണ്ടു കാ​റു​ക​ളി​ലാ​യെ​ത്തി​യ സം​ഘം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റി​ന് കു​റു​കെ നി​ർ​ത്തി കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​ക​ണ്ട ഡ്രൈ​വ​റും ജ​ല​ന്ധ​ർ നി​ഗ​വും ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​ർ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു കി.​മീ​റ്റ​ർ പോ​യ​ശേ​ഷം കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജ​ല​ന്ധ​ർ നി​ഗ​മി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​റ്റൊ​രു കു​ട്ടി​യെ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​റു​മാ​യി ക​ട​ന്നു. പി​ലാ​ത്ത​റ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​നി​ല​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കാ​റി​ന​ക​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കാ​റി​ന്റെ ഉ​ൾ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കു​ത്തി​ക്കീ​റി​യ നി​ല​യി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​ഹ​ക​ര​ണ കോ​ള​ജി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് സം​ഭ​വം ആ​ദ്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ട​ന്‍ പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സി​ല്‍ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:BJP leadercargold stolenarrestedKerala News
    News Summary - BJP leader arrested for stealing car and gold
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