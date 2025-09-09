Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    9 Sept 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:10 AM IST

    ബീഡി-ബിഹാർ പോസ്റ്റ്​ വിവാദം: ബൽറാമിനെ ചേർത്തുപിടിച്ച്​ കോൺഗ്രസ്​

    vt balram
    വി.ടി ബൽറാം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ബീ​ഡി ബി​ഹാ​ർ പോ​സ്റ്റ്​’ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള വി.​ടി. ബ​ൽ​റാ​മി​നെ കൈ​വി​ടാ​തെ കെ.​പി.​സി.​സി.

    വി​വാ​ദ എ​ക്​​സ്​ പോ​സ്​​റ്റ് ബ​ൽ​റാ​മി​​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച​യ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത സം​ഘ​ത്തി​ന്​ സം​ഭ​വി​ച്ച പി​ഴ​വാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​യോ​ഗം വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം സം​ഭ​വി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​വും നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്​.

    വി​വാ​ദ​മാ​യ എ​ക്സ്​ പോ​സ്റ്റി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യോ പാ​ർ​ട്ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ​കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ബ​ൽ​റാം അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല​യാ​യി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ൽ (ഡി.​എം.​സി) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ദ​വി അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ പി​ന്നീ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​കാ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗം പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നെ ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാ​മാ​ണ്‌ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ദു​ർ​വ്യാ​ഖ്യാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. ബ​ൽ​റാ​മി​നെ പോ​ലൊ​രാ​ളെ വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും തേ​ജോ​വ​ധം ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബീ​ഡി​യു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ‘ബി​ഹാ​റും ബീ​ഡി​യും തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ‘ബി’​യി​ല്‍ ആ​ണെ​ന്നും ഇ​നി അ​തൊ​രു പാ​പ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നു’​മു​ള്ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് കേ​ര​ള ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സ്​ പോ​സ്റ്റാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം.

    ബി​ഹാ​റി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചു​വെ​ന്ന വി​ധം പ്ര​ചാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ത​ന്നെ പോ​സ്റ്റി​നെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

