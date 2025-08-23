Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 23 Aug 2025 10:41 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 10:41 PM IST

    അട്ടപ്പാടി ഭൂമി കൈയേറ്റം; നേരിൽ കാണാൻ റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെത്തി

    • വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റും
    • മൂ​ല​ഗം​ഗ​ൽ, വെ​ള്ള​കു​ളം, വെ​ച്ച​പ്പ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ ഭൂ​മി സന്ദർശിച്ചു
    അട്ടപ്പാടി 

    അ​ഗ​ളി: ഭൂ​മി​കൈ​യേ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്തി. മു​ൻ റ​വ​ന്യൂ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി​ങ്കു ബി​സ്വാ​ളി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വും അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വും മ​റി​ക​ട​ന്ന് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ 575 ഏ​ക്ക​ർ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളി​ലെ വ​സ്തു​ത അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ഗ​ളി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം വ​ട്ട​ല​ക്കി ഫാ​മി​ങ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും അ​​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    മൂ​ല​ഗം​ഗ​ൽ, വെ​ള്ള​കു​ളം, വെ​ച്ച​പ്പ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ ഭൂ​മി അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ട​നു​ണ്ടാ​കും. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ ഭൂ​പ്ര​ശ്നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റും. റീ​സ​ർ​വേ ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. എ​ട്ടു മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ​രാ​തി​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തും തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ജോ​യ​ൻ​റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ. ​മീ​ര, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ അ​ഞ്ജി​ത് സി​ങ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ല​ക്ട​ർ ര​വി മീ​ണ, സൈ​ല​ന്റ് വാ​ലി വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ അ​രു​ൾ സെ​ൽ​വ​ൻ, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ട്രൈ​ബ​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ഖാ​ൻ, ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ക്രാ​ന്തീ​കാ​രി കി​സാ​ൻ​സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ, ടി.​ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​വി. സു​രേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

