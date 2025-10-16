Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:18 PM IST

    കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പിരിയുമ്പോൾ അർജുൻ പറഞ്ഞു, ‘‘ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റാണ്’’

    പാലക്കാട്, വിദ്യാർഥികൾ
    അർജുന്റെ ആത്മഹത്യയെ തുട​ർന്ന് പാലക്കാട് കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് അ​ർ​ജു​നെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന് അ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടു​കാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് അ​ര്‍ജു​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ര്‍ജു​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നാ​ലു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ച​ത് ഒ​രു ര​ക്ഷി​താ​വ് അ​റി​യു​ക​യും ഇ​ത് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് മു​ഴു​വ​ന്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ ശാ​സി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ർ​ജു​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ സം​ഭ​വ​മ​റി​യി​ച്ച അ​ധ്യാ​പി​ക അ​ന്ന് അ​വ​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ർ​ജു​നെ ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യും അ​ർ​ജു​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​യും 25,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ 50,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ക്ലാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് ‘ഇ​തെ​ന്റെ ലാ​സ്റ്റാ​ണ്’ എ​ന്ന് അ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു’’ - ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ സ​ഹ​പാ​ഠി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ർ​ജു​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത് അ​വ​ന്റെ മാ​മ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​ശ ടീ​ച്ച​ർ ത​ന്നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​താ​യി മ​റ്റൊ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​യാ​യ അ​ധ്യാ​പി​ക സാ​ധാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ ചാ​റ്റി​ങ് ക​ണ്ട​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ടീ​ച്ച​ർ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. സൈ​ബ​ർ സെ​ൽ എ​ല്ലാം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ലി​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ കു​ട്ടി​ക്ക് വീ​ട്ടി​ലും ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ട്ട​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള പ്ര​ശ്നം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പേ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും വീ​ണ്ടും ടീ​ച്ച​ർ പ്ര​ശ്നം കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കി​യ​ത് ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ർ​ജു​ന്റെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക​ലാ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​മ്പും ചെ​റി​യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ അ​ർ​ജു​നെ മ​ർ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്ന് പി​ഴ​വു പ​റ്റി​യ​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​മാ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നും ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ അ​ർ​ജു​നെ മു​മ്പ് മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​റെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​റി തു​റ​ന്നു പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ലേ കു​ട്ടി വ​ല്ല​തും എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ക​ലാ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ണ്ണാ​ടി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്കും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നും പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി.​ഡി.​ഇ ആ​സി​ഫ് ആ​ലി​യാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​യാ​യ അ​ധ്യാ​പി​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തെ​ളി​വെ​ടു​ത്തു. ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പി​ക​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​സി​ഫ് ആ​ലി​യാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Palakkad Newseducational departmentminister v.sivankuty
