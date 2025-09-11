Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:17 AM IST

    അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ ആയുർവേദ ചികിത്സക്കായി കേരളത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Arvind Kejriwal
    cancel

    കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (കോട്ടയം): ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും ഡല്‍ഹി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ആയുര്‍വേദ ചികിത്സക്കായി കേരളത്തിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറത്തോട്ടില്‍ മടുക്കക്കുഴി ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയിലാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ചികിത്സക്കെത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചത്തെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും.

    ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെത്തിയ കെജ്‌രിവാളിന് കേരള പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കി. ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും പൊലീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

    2016ൽ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയിരുന്നു. പ്രമേഹത്തിനും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കും പരിഹാരം തേടിയാണ് 10 ദിവസത്തെ ചികിത്സക്കാണ് എത്തിയത്.

    അസാധാരണമായി ഉയരുന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും സ്ഥിരമായ ചുമയും കെജ് രിവാളിനെ അലട്ടിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aapArvind KejriwalDelhiAyurvedic treatmentKottayamLatest News
    News Summary - Arvind Kejriwal at Kottayam Parathodu for Ayurvedic treatment
    Similar News
    Next Story
    X