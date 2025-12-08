ഒരു കുറ്റകൃത്യം, ഒമ്പത് വർഷം, ഒടുവിൽ വിധി; ദിലീപ് ഉൾപ്പെട്ട നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ

ഒരു കുറ്റകൃത്യം, ഒമ്പത് വർഷം, ഒടുവിൽ വിധി; ദിലീപ് ഉൾപ്പെട്ട നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ നാൾവഴികൾtext_fields
യുവ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസില് എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നടൻ ദിലീപ് അടക്കം പത്ത് പ്രതികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. ആറ് പേരാണ് ഇതിൽ കുറ്റക്കാർ. ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. ഡിസംബർ 12ന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിക്കും.
തൃശൂരില്നിന്ന് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അപകീര്ത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെന്ന കേസില് പള്സര് സുനി എന്ന സുനില് കുമാറാണ് ഒന്നാം പ്രതി. നടന് ദിലീപ് കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു.
നാൾവഴികൾ
2017 ഫെബ്രുവരി 17: രാജ്യത്തുടനീളം ചർച്ചയായ ആക്രമണം നടന്നത് 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ്. സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചതും മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ ക്രിമിനൽ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതുമായ സംഭവമാണ് അന്ന് അരങ്ങേറിയത്. തൃശൂരിൽനിന്ന് ഒരു സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു നടി. അങ്കമാലി അത്താണിക്ക് സമീപത്തുവെച്ച് കാറില് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ അക്രമി സംഘം നടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പകർത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവം നടന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് മുഖ്യപ്രതി പള്സര് സുനി എന്ന സുനില്കുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റിലായി. എറണാകുളം അഡീഷണൽ സി.ജെ.എം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനെത്തിയ പള്സർ സുനിയെ അന്വേഷണ സംഘം ബലംപ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
2017 ഏപ്രിൽ: കേസില് അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കി പൊലീസ് ആദ്യത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പൾസർ സുനിയെയും മറ്റ് ആറ് പേരെയും പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു ശക്തമായ കരത്തെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗികമായി സൂചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘം നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് കേസ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
2017 മെയ്–ജൂൺ: പൾസർ സുനി നടൻ ദിലീപിന് എഴുതിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കത്ത് പുറത്തുവന്നു. ഇതോടെ, ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആരെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്തതാകാം എന്ന ആശയം ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുത്തു.വിമൻ ഇൻ സിനിമാ കളക്റ്റീവ് (WCC) രൂപീകരിച്ചു. ഈ കേസിൽ നീതി തേടുന്നതിന് പുറമേ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം നൽകാത്ത സിനിമാ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ടു. പിന്നീട് ജൂണിൽ കേസിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവ് സംഭവിച്ചു.
2017 ജൂലൈ: ദിലീപ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നു. ദിലീപിനെതിരെ 19 തെളിവുകള് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് പൊലീസ് അന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തത്. അതീവ രഹസ്യമായിരുന്നു നീക്കം. രാത്രിയോടെ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയില് ഹാജരാക്കി ദിലീപിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. തുടര്ന്ന് ദിലീപിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്ത് ആലുവ സബ് ജയിലില് അടക്കപ്പെട്ടു. ചാനലുകളിലും ഓൺലൈനിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ദിലീപിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള വാർത്തകളുടെ പ്രളയം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട്.
2018: വിഡിയോയുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നിരവധി ഹരജികൾ നൽകിയെങ്കിലും കീഴ് കോടതികളും ഹൈകോടതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷകൾ തള്ളി. തുടർന്ന് ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. അതിജീവിതയും വിമൻ ഇൻ സിനിമാ കളക്റ്റീവിലെ (WCC) മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ ദിലീപ് തിരിച്ചെടുക്കൽ നിരസിച്ചു.
2019: അതിജീവിതയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം 2019ൽ കേസ് കേൾക്കാൻ ഒരു വനിതാ ജഡ്ജിയെ നിയമിച്ചു. സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗ്ഗീസ് ചുമതലയേറ്റു. അതിജീവിതയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ അടച്ചിട്ട കോടതിയിൽ നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു. ആ വർഷം ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിയമപോരാട്ടം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ദിലീപിന് മതിയായ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിന്റെ പകർപ്പ് കൈമാറാൻ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും 2019 നവംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.
2020: ആക്രമണം നടന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, 2020 ജനുവരിയിൽ എല്ലാ പ്രതികൾക്കുമെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയും മാസാവസാനം വിചാരണ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സാക്ഷികൾ ഓരോന്നായി കൂറുമാറി. ഉറച്ച മൊഴിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് കീഴിൽ ദുർബലമാവാൻ തുടങ്ങി. വിചാരണ നടക്കുന്ന കോടതിയിലെ സാഹചര്യം പ്രതികൂലമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിജീവിത കേസ് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി അത് നിരസിച്ചു.
2021: ഡിസംബറിൽ കേസ് വീണ്ടും ഒരു നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവിലെത്തി. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. പൾസർ സുനിയെ ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപും മറ്റുള്ളവരും അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴികൾ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കാൻ കാരണമായി.
2022 മുതൽ 2023 വരെ: 2022ന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ദിലീപിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ആളുകളുടെയും സംഭാഷണങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പുറത്തുവന്നു. പൊലീസ് സംഘത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തു. ദിലീപിന്റെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പലതവണ ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിച്ചു.
2024: ആഗസ്റ്റിൽ കേരള സർക്കാർ ജസ്റ്റിസ് കെ. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗികമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത രൂപം പുറത്തുവിട്ടു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പുതിയ ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു തരംഗത്തിന് കാരണമായി. അതേസമയം, ആക്രമണ കേസിൽ ഒരു സെഷൻസ് കോടതി അന്വേഷണം, ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ആക്സസ് ചെയ്തുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൻ്റെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വാദിച്ച് അതിജീവിത പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (SIT) അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു.
2025: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തൻ. എറണാകുളം പ്രിൻസപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. കേസിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി.എം വർഗീസാണ് കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് മുതൽ ആറ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഡിസംബർ 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. എൻ.എസ് സുനിൽ(പൾസർ സുനി), മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി.മണികണ്ഠൻ, വി.പി.വിജീഷ്, എച്ച്.സലിം, പ്രദീപ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ദിലീപ് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് തെളിവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഏഴ് മുതലുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ഗൂഢാലോചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൾ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല.
