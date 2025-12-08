Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:03 AM IST

    അന്ന് ദിലീപിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചവരിൽ മന്ത്രി ഗണേഷ്‍കുമാറും മുകേഷ് എം.എൽ.എയും

    സ്വീകരിച്ചത് വേട്ടക്കാരനെയും ഇരയെയും ചേർത്തുപിടിച്ച വിചിത്ര നിലപാട്
    അന്ന് ദിലീപിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചവരിൽ മന്ത്രി ഗണേഷ്‍കുമാറും മുകേഷ് എം.എൽ.എയും
    കൊ​ച്ചി: യു​വ ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കുകയും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്ത കേ​സി​ല്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി​ വി​ധി പ​റ​യാനിരിക്കെ, ‘അമ്മ’ നേതാക്കൾ എടുത്ത നിലപാട് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. 2017 ജൂൺ 29ന് താ​ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘അ​മ്മ’​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​​െൻറ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നത്തിൽ ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾക്ക് ക്ഷുഭിതരായാണ് ‘അമ്മ’ നേതാക്കൾ കൂടിയായ ​നിലവിലെ ഗതാഗതമന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ്​​കു​മാ​റും എം.എൽ.എ മുകേഷും പ്രതികരിച്ചത്. ഇരുവരും അന്നത്തെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ കൂ​ടിയാ​യിരുന്നു.

    കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ നടന്ന ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം. അ​മ്മ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​ന്ന​സെൻറ്​ യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങ​വെ ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചോ​ദ്യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ഷ​യം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ന്ന​സെൻറ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി ഒ​രേ​സ​മ​യം മു​കേ​ഷും ഗ​ണേ​ഷ്​​കു​മാ​റും ദേ​വ​നും എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു.

    ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ ഏ​റെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യാ​ണ്​ മു​കേ​ഷ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണെന്ന് മുകേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ദി​ലീ​പ്​ ഇ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം അ​നാ​വ​ശ്യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടെ​ന്നും മു​കേ​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ദിലീപിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമമുണ്ടോയെന്നും താരത്തിനെ മനപ്പൂര്‍വ്വം കരിവാരിത്തേക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുമുള്ള ചോദ്യമാണ് മുകേഷിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. എ​ന്താ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം അ​റി​യാം. ക്ഷ​മ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക്​ നേ​രെ കൈ​ചൂ​ണ്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ ബ​ഹ​ള​മാ​യി.

    ഇ​തി​നി​ടെ, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും നാ​ലു​മ​ണി​ക്ക്​ മ​റ്റൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ പോ​കാ​നു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ചാ​യ​കു​ടി​ച്ച്​ പി​രി​യാ​മെ​ന്ന്​ മ​ണി​യ​ൻ​പി​ള്ള രാ​ജു മൈ​ക്കി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​ന​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തെ​ന്നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ന​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തി​നാ​ണ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​യി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്​ ഗ​ണേ​ഷ്​​കു​മാ​റാ​ണ്. ‘വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്. ആ​ടി​നെ പ​ട്ടി​യാ​ക്കി​യും പ​ട്ടി​യെ പേ​പ്പ​ട്ടി​യാ​ക്കി​യും ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​ക്കി​ല്ല. ദി​ലീ​പും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ടി​യും അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. നി​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര ത​ല​കു​ത്തി മ​റി​ഞ്ഞാ​ലും അ​വ​രെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ വി​ട്ടു​ത​രി​ല്ല’ -എന്ന്​ ഗ​ണേ​ഷ്​​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ലി​രു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ഘോ​ഷം മു​ഴ​ക്കി. ദി​ലീ​പി​നെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന്​ ദേ​വ​നും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

