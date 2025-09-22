Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    നടന്നത് അയ്യപ്പ സംഗമമല്ല; ബി.ജെ.പി - സി.പി.എം ഐക്യ സംഗമം -എ.പി. അനിൽകുമാർ

    A P Anilkumar
    എ.പി അനിൽകുമാർ

    മലപ്പുറം: അയ്യപ്പ സംഗമമല്ല, ബി.ജെ.പിയും സി.പി.എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഐക്യ​പ്പെടലിന്റെ സംഗമമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്നതെന്ന് കെ.പി.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് എ. പി.അനിൽകുമാർ. ബി.ജെ.പിയും സി.പി.എമ്മും അവിശുദ്ധ ബന്ധം കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങ​ളോട് പറഞ്ഞു.

    വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് സി.പി.എം വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും ​മതേതര സംഗമമല്ല, മതേതര വിരുദ്ധ സംഗമമാണ് അവിടെ നടന്നത്.

    ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയെ മുഖ്യമന്ത്രി കാറിൽ കയറ്റികൊണ്ടുപോയതും വിഭജനത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ വക്താവായ യോഗി ആതിഥ്യനാഥിന്റെ സന്ദേശം വായിച്ചതിൽനിന്നുമെല്ലാം ഈ പരിപാടിയുടെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

    ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ​പൊടിയിടുന്ന പരിപാടിയാണ് തദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വികസന സദസ്. അതിൽനിന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായി മാറിനിൽക്കാൻ യു.ഡി.എഫ് തീരുമാനിച്ചതാണ്. കോൺ​ഗ്രസ് എടുത്ത തീരുമാനമല്ലത്. ആ തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നും വിവാദം മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നും എ.പി. അനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    News Summary - A P Anilkumar criticised Ayyappa Sangamam
