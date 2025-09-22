Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅയ്യപ്പ സംഗമം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 6:44 AM IST

    അയ്യപ്പ സംഗമം; സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നു,വിവാദത്തിന് അറുതിയില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    അയ്യപ്പ സംഗമം; സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നു,വിവാദത്തിന് അറുതിയില്ല
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ജ​യ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ, ആ​ളി​ല്ലാ​ക്ക​സേ​ര​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ദം മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ട​രു​ന്നു. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്ര ഭ​ക്​​ത​രെ​ത്തി​യി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​ന്‍റെ ആ​ശം​സാ​സ​ന്ദേ​ശം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ വാ​യി​ച്ച​തും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്​ അ​മി​ത പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തും വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ യോ​ഗി​യു​ടെ ആ​ശം​സ വാ​യി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ മു​റു​മു​റു​പ്പേ​റെ​യും. ‘ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ ആ​ഗോ​ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മ​മെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന ഈ​ഴ​വ​ര​ട​ക്കം വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ക, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന​യൊ​ടി​ക്കു​ക, ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ‘തി​രു​ത്ത്’ ഭ​ക്​​ത​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും എ​ത്ര​മാ​ത്രം ഗു​ണം ചെ​യ്​​തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ബി.​ജെ.​പി​യും എ​തി​ർ​ത്ത സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, കെ.​പി.​എം.​എ​സ്​ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ നേ​ട്ട​മാ​ണ്​. വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചാ​കും​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ​ന​ൽ​കാ​നു​മാ​യി. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ളെ​ത്താ​ത്ത​തോ​ടെ​ ഭ​ക്​​ത​ർ​ത​ന്നെ സം​ഗ​മ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നീ​ക്ക​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​സേ​ര​ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫും ദേ​വ​സ്വം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മാ​ത്ര​​മേ എ​ത്തി​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം സം​ഗ​മം ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത വി​ജ​യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം സം​സ്​​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ayyappa sangamamCPMchiefministerLatest News
    News Summary - Ayyappa Sangamam
    Similar News
    Next Story
    X