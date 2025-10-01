Begin typing your search above and press return to search.
    വയനാട് ചീരാലിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ച പുലി കൂട്ടിലായി; കുടുങ്ങി‍യത് രണ്ട് വയസുള്ള ആൺപുലി

    leopard in Wayanad, Chiral
    വയനാട് ചീ​രാ​ലിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ച പുലി വനം വകുപ്പിന്‍റെ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: വയനാട് ചീ​രാ​ൽ പു​ളി​ഞ്ചാ​ലി​ൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ച പുലി കൂട്ടിലായി. വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പുലി കുടുങ്ങിയത്. രണ്ട് വയസുള്ള ആൺപുലിയാണ് കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി‍യതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ചീ​രാ​ലിൽ പുലിയും കരടിയും ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങൾ ചീരാലിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടുന്നത് സർവസാധാരണമാണ്. ഇത് വനം വകുപ്പിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം പു​ളി​ഞ്ചാ​ലി​ൽ ഒ​ൻ​പ​ത് മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള പ​ശു​ക്കി​ടാ​വി​നെ പു​ലി കൊ​ന്നിരുന്നു. കാ​ടം​തൊ​ടി സെ​യ്താ​ലി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലെ തൊ​ഴു​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. രാ​വി​ലെ പ​ശു​വി​നെ ക​റ​ന്ന ശേ​ഷം പു​ല്ല് ന​ൽ​കാ​നാ​യി തൊ​ഴു​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സെ​യ്താ​ലി​യും കു​ടും​ബ​വും പ​ശു​ക്കി​ടാ​വി​നെ പാ​തി ഭ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ വ​നം​ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പു​ലി​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​ലി പിടികൂടാനായി പ​ശു​ക്കി​ടാ​വി​നെ കൊ​ന്നു​തി​ന്ന പു​ളി​ഞ്ചാ​ലി​ൽ വനം വകുപ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചത്. ക​രി​ങ്കാ​ളി​കു​ന്നി​ൽ പു​ലി ശ​ല്യ​ത്തെ തുത്തു​ട​ർ​ന്ന് മു​മ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട് പു​ളി​ഞ്ചാ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​ത്. വ​ന്യ​മൃ​ഗശ​ല്യം തു​ട​രു​ന്ന ചീ​രാ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ആ​കെ മൂ​ന്ന് കൂ​ടു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റേ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ചീ​രാ​ലി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ചീ​രാ​ൽ ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പം പു​ലി​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച കൊ​ഴു​വ​ണ​യി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഈ​സ്റ്റ് ചീ​രാ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ര​ടി ശ​ല്യ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    News Summary - A leopard that attacked domestic animals in Wayanad's Chiral was trapped in a cage
