Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസെക്രട്ടേറിയറ്റിന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 2:18 PM IST

    സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിടിച്ച് 62കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അപകടം ഭർത്താവിന്‍റെ മുമ്പിൽവച്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    Road Accident
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിടിച്ച് 62കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പേയാട് സ്വദേശി ഗീതയാണ് മരിച്ചത്. റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

    ഭർത്താവിനൊപ്പം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഗീത റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ബസിന്‍റെ അടിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഭർത്താവിന് വലിയ പരിക്കില്ല.

    അപകടത്തിന്‍റെ യഥാർഥ കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. സമീപത്തെ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ സി.സി.ടിവിയിൽ അപകട ദൃശ‍്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞ് കാണുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KSRTCWomansAccidentsTrivandrum News
    News Summary - 62-year-old woman hit by KSRTC bus in front of Secretariat in trivandrum
    Similar News
    Next Story
    X