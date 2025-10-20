Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 12:14 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:14 AM IST

    ഹെൽത്ത് കെയർ നവീകരണം: ഇ.ടി ഹെൽത്ത് വേൾഡ് അവാർഡ് നേടി 33 ഹോൾഡിങ്സും നസീം ഹെൽത്ത്‌ കെയറും

    ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ക്ലി​നി​ക് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​നും ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് ‌കെ​യ​ർ എം.​ഡി​യും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദി​നും കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ആ​ഗോ​ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​വു​മാ​യി 33 ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സും അ​വ​രു​ടെ ഹെ​ല്‍ത്ത്‌ കെ​യ​ര്‍ ബ്രാ​ന്‍ഡാ​യ ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് ‌കെ​യ​റും. ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ടൈം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ വേ​ൾ​ഡും ഇ.​ടി.​എ​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ന് ‘ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ക്ലി​നി​ക് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ’ അ​വാ​ർ​ഡും ‘ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ’ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് ‌കെ​യ​റി​ന്റെ എം.​ഡി​യും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ് വി.​പി​ക്കും ല​ഭി​ച്ചു.

    33 ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് ‌കെ​യ​റി​ന്റെ ജ​ന​സൗ​ഹൃ​ദ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ പാ​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ര​സ്പ​രം കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വു​മു​ള്ള ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ യാ​ത്ര തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി വ​ള​രു​ന്ന 33 ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സും ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റും ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ക​സി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്.

