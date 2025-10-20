ഹെൽത്ത് കെയർ നവീകരണം: ഇ.ടി ഹെൽത്ത് വേൾഡ് അവാർഡ് നേടി 33 ഹോൾഡിങ്സും നസീം ഹെൽത്ത്‌ കെയറും

ഹെൽത്ത് കെയർ നവീകരണം: ഇ.ടി ഹെൽത്ത് വേൾഡ് അവാർഡ് നേടി 33 ഹോൾഡിങ്സും നസീം ഹെൽത്ത് കെയറുംtext_fields
ദോഹ: ആഗോള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റവുമായി 33 ഹോൾഡിങ്സും അവരുടെ ഹെല്ത്ത് കെയര് ബ്രാന്ഡായ നസീം ഹെൽത്ത് കെയറും. ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് ഹെൽത്ത് വേൾഡും ഇ.ടി.എൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ചേർന്ന് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ മികച്ച സേവനങ്ങൾക്ക് ഇരുവരെയും ആദരിച്ചു.
നസീം ഹെൽത്ത് കെയറിന് ‘ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്ലിനിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ’ അവാർഡും ‘ട്രാൻസ്ഫർമേഷനൽ സി.ഇ.ഒ ഓഫ് ദി ഇയർ’ അവാർഡ് നസീം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ എം.ഡിയും സി.ഇ.ഒയുമായ മുഹമ്മദ് മിയാൻദാദ് വി.പിക്കും ലഭിച്ചു.
33 ഹോൾഡിങ്സിന്റെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും നസീം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ജനസൗഹൃദ പദ്ധതികളും ഒത്തുചേർന്ന് നവീകരണവും ആരോഗ്യ പരിചരണവും സംയോജിപ്പിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ പാതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
പരസ്പരം കൈകോർത്ത് നവീകരണവും ആരോഗ്യ പരിചരണവുമുള്ള ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ യാത്ര തുടരുകയാണെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനൽ സി.ഇ.ഒ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു. ഖത്തറിലെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ശക്തമായി വളരുന്ന 33 ഹോൾഡിങ്സും നസീം ഹെൽത്ത് കെയറും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ മുൻനിരയിൽ തുടരുകയും ഗൾഫ് മേഖലയിൽനിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വികസിക്കുകയുമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register