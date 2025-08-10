Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:18 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:18 PM IST

    വ്യാജവിലാസം നല്‍കി തൃശൂരില്‍ 30,000 വോട്ടുകള്‍ ചേര്‍ത്തു -എം.എ. ബേബി

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍ക​ണം’
    MA Baby
    തൃ​ശൂ​ർ: വ്യാ​ജ മേ​ല്‍വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി ചേ​ര്‍ത്ത​തെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി. ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പോ​ലെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​മീ​ഷ​ൻ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് വ്യാ​ജ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്‌ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​വ​ർ ര​ണ്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വോ​ട്ട്‌ ചെ​യ്‌​തു. ഇ​തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ. ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്‌ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ സ്ഫോ​ട​നാ​ത്മ​ക​മാ​ണ്‌. മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന്‌ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ടി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​മീ​ഷ​നോ​ട്‌ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ത​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്‌ ക​മീ​ഷ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​മീ​ഷ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം വ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ത്‌ ത​ള്ളി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ വി​ധേ​യ​രാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യാ​ണ്‌ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്‌.

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ളി​ച്ചു. ബൂ​ത്ത്‌ പ​രി​ധി​യി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും താ​മ​സി​ച്ച​താ​യി തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്‌ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്‌. നി​ല​വി​ൽ ആ​റ് മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും താ​മ​സി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ്‌ ചേ​ർ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്‌. ഇ​ത്‌ മാ​റ്റി​യാ​ണ്‌ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്‌. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ൻ​സീ​വ്‌ റി​വി​ഷ​ൻ ( എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) വ​ഴി കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന്‌ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ പു​ന​ർ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​മാ​യ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ൻ​സീ​വ്‌ റി​വി​ഷ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ടി​ക​ളോ​ട് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക രീ​തി ബീ​ഹാ​റി​ലാ​ണ്‌ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യ​പി​ച്ച​ത്‌. പ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത്‌ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ചെ​ത്‌​തി​ൽ ദു​രു​ദ്ദേ​ശ​മു​ണ്ട്‌.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന്‌ അ​ർ​ഹ​രാ​രും പു​റ​ത്താ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന്‌ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണോ, അ​തോ അ​ർ​ഹ​രെ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​ണോ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്‌ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ക​മീ​ഷ​നോ​ട്‌ ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:MA BabyVoterlistThrissur
    News Summary - 30,000 votes were added in Thrissur by giving a fake address - M.A. Baby
