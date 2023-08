വീടിന്റെ ജനൽ കമ്പി അറുത്ത് മാറ്റി 15 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു

cancel camera_alt വീടിന്റെ ജനൽകമ്പി അറുത്തുമാറ്റിയ നിലയിൽ, കവർച്ചക്കേസിൽ പിടിയിലായ ഹുസൈൻ By സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: വീടിന്റെ ജനൽകമ്പി അറുത്ത് മാറ്റി 15 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു. മംഗലപുരം പള്ളിപ്പുറം പുതുവൽ ലൈനിൽ പ്രവാസിയായ മുഹമ്മദ് ഹസ്സന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച. മോഷ്ടാവ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസ് പിടിയിലായി. പള്ളിപ്പുറം പുതുവൽ വീട്ടിൽ ഹുസൈനെയാണ് (27) മംഗലാപുരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വീട്ടുകാർ ശനിയാഴ്ച പുറത്തുപോയി തിരികെ വന്നപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരമറിയുന്നത്. വൈകിട്ട് അഞ്ചിനും രാത്രി 8.30 നും ഇടയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. അടുക്കള വശത്തെ രണ്ടു ജനൽ കമ്പികൾ അറുത്തു മാറ്റിയാണ് അകത്ത് കടന്നത്. മോഷണ ശേഷം ഈ കമ്പികൾ തിരികെ വച്ചതിനാൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാനായിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ മംഗലപുരം പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസെത്തി പരിസരത്തെ സിസി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ്സ്കോഡും സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്നാണ് പരിസരവാസിയായ പ്രതി ഹുസൈനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം തൊട്ടടുത്ത ചവറുകൂനയ്ക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കണിയാപുരത്തെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ മോഷണം നടത്തിയതിന് കഴിഞ്ഞ മാസം റിമാൻഡിലായിരുന്ന ഹുസൈൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്. നിരവധി മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായ ഹുസൈൻ. മംഗലപുരം ഇൻസ്പെക്ടർ സിജു കെ.നായർ, എസ്.ഐ മാരായ ശാലു ഡി.ജെ, സന്തോഷ്,ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ അനിൽകുമാർ ,സി.പി.ഒമാരായ സന്തോഷ്, ഹാഷിം എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. Show Full Article

News Summary -

15 Pawan of gold was stolen by breaking into the house