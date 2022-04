ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിനിരയാക്കി റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കാറിൽ കയറ്റിയ യുവതിയെ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിനിരയാക്കി റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ജനക്പുരി മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപമാണ് സംഭവം. അംബേദ്കർ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ജനക്പുരിയിലെ വനിതാ ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം മദൻഗിറിലാണ് പരാതിക്കാരി താമസിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പരിചയത്തിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് പ്രതികളിലൊരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൈമാറിയതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട യുവതിയെ പ്രതി ജോലി നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ ജനക്പുരി മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപമെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കാറിൽ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയ ശീതളപാനീയം നൽകി ബോധരഹിതയാക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം കാറിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പ്രതികൾ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും രാത്രിയിൽ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ സഹോദരനാണ് യുവതിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.

Woman lured with job, gang raped in car near Delhi's Janakpuri flyover, later dumped on road