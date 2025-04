ആരാണ് എം.എ. ബേബി? അറിയില്ല, ഗൂഗ്ൾ ചെയ്ത് നോക്കും; പരിഹാസവുമായി ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബിയെ പരിഹസിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവും ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബിപ്ലവ് കുമാർ. എം.എ. ബേബി ആരാണെന്നറിയാൻ ഗൂഗ്ളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്നായിരുന്നു ബിപ്ലവ് കുമാറിന്‍റെ പരിഹാസം. നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ, യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നിവരെ പോലെ തലപ്പൊക്കമുള്ള ഒരു നേതാവ് സി.പി.എമ്മിനില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എം.പിയുമായ തനിക്ക് എം.എ. ബേബിയെ അറിയില്ല. എം.എ. ബേബി ആരാണെന്ന് ഗൂഗ്ൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചയാളെ തനിക്ക് പോലും വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തനിക്കറിയില്ലെന്നും ഗൂഗ്ളിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും ബിപ്ലവ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ത്രിപുര തലസ്ഥാനമായ അഗർത്തലയിൽ വച്ചാണ് എം.എ. ബേബിയെ സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ബിപ്ലവ് കുമാറിനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം തേടിയത്. ബിപ്ലവ് കുമാർ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് എം.എ. ബേബിയെ പരിഹസിക്കുന്ന പരാമർശമുള്ളത്. 2018ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് വർഷങ്ങളായി സി.പി.എം ഭരിച്ചിരുന്ന ത്രിപുരയിൽ ബി.ജെ.പി അട്ടിമറി വിജയം നേടി അധികാരം പിടിച്ചത്. തുടർന്ന് 2023ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പി അധികാരം നിലനിർത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 സീറ്റ് നേടിയ സി.പി.എം ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നടന്ന 24-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാണ് എം.എ. ബേബിയെ സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 2012ലെ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അം​ഗ​മാ​യ എം.എ. ബേബി ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അന്തരിച്ച സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് എം.എ. ബേബി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലെത്തിയത്. ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് ശേഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുന്ന മലയാളിയാണ് എം.എ. ബേബി. പാലക്കാട് വേരുകളുള്ള പ്രകാശ് കാരാട്ടും സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരിൽ ബേബി; പോരിൽ മാസ്റ്റർ കേരള സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷനിലൂടെയാണ് എം.എ. ബേബി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. 1974ൽ എസ്.എഫ്.ഐ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1975ൽ എസ്.എഫ്.ഐ കേരള ഘടകം പ്രസിഡന്റായി. 1979ൽ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി. 1987ൽ ഡി.വെ.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി. 1977ൽ സി.പി.എം കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം.1984ൽ സി.പി.എം കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം. 1989ൽ സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം. 1992ൽ സി.പി.എം കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം, 1997ൽ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം. 2006 – 2011 കാലഘട്ടത്തിൽ വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭയിൽ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ- സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ നിന്നാണ് നിയമസഭയിൽ എത്തുന്നത്. 2011ൽ കുണ്ടറയിൽ നിന്നും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1986 മുതൽ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അന്ന് രാജ്യസഭയിലെ പാനൽ ഓഫ് ചെയർമാൻ അംഗവും തുടർന്ന് സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനുമായി. 1998 വരെ രാജ്യസഭാംഗമായി തുടർന്നു. കൊല്ലം പ്രാക്കുളത്ത് പി.എം. അലക്‌സാണ്ടറുടെയും ലില്ലിയുടേയും എട്ടു മക്കളില്‍ ഇളയവനാണ് എം.എ. ബേബി. കലയോട്​ ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ബേബി സഖാവ് കൊ​ല്ലം: ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ത ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ ഇ​ട​നെ​ഞ്ചി​ൽ എം.​ഡി. രാ​മ​നാ​ഥ​ന്​ വേ​ണ്ടി​യും അ​ൽ​പം കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ലം ​ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്​ എം.​എ. ബേ​ബി. ക​ർ​ണാ​ട​ക​സം​ഗീ​ത​ത്തെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ എം.​ഡി. രാ​മ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്ന സം​ഗീ​ത കു​ല​പ​തി ക​ട​ന്നെ​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ. ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ലേ ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ല​യോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശ​വും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​മു​ഖ​മാ​യി മാ​റി​യ ബേ​ബി സ​ഖാ​വാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന​ത്​ ക​ലാ​ലോ​ക​ത്തി​നും ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ക​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന പ​ദ​വി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക​ലോ​ക​ത്തി​നാ​യും ഏ​റെ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​തി​ന​കം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നും ക​ല​യ്ക്കും തോ​ളോ​ടു​തോ​ൾ​ചേ​ർ​ന്ന്​ വ​ള​രാ​നാ​കും എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സം മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹം നീ​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​സം​ഗീ​ത​ത്തെ ഏ​റെ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന എം.​എ. ബേ​ബി സൂ​ക്ഷ്മ​ത​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​മ​ർ​ശ​ക​ൻ​ കൂ​ടി​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ‘സ്വ​ര​ല​യ’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ദി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി 1989ൽ ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്വ​ര​ല​യ, ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ നി​സ്തു​ല​മാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ഭ​വ​നി​ൽ പോ​ലും ക​ർ​ണാ​ട​ക​​സം​ഗീ​ത സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വ​ര​ല​യ ലോ​കോ​ത്ത​ര സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ലു​മെ​ത്തി​ച്ചു. സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​രു​മാ​യു​ള്ള എം.​എ. ബേ​ബി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം മ​ക​ൻ അ​ശോ​കി​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ​വേ​ദി​യി​ലും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്​ മാ​ല​യെ​ടു​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ കെ.​ജെ. യേ​ശു​ദാ​സും ഉ​മ​യാ​ൾ​പു​രം കെ. ​ശി​വ​രാ​മ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. മ്യൂ​സി​ക്​ ബാ​ൻ​ഡാ​യ തൈ​ക്കു​ടം ബ്രി​ഡ്ജി​ൽ ഗി​റ്റാ​റി​സ്റ്റാ​ണ്​ മ​ക​ൻ അ​ശോ​ക്. ഇ​ഷ്ടം സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ക്കാ​തെ, സാ​ഹി​ത്യം, സി​നി​മ, നാ​ട​കം, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​ക്കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ എം.​എ. ബേ​ബി. അ​ദ്ദേ​ഹം സാം​സ്കാ​രി​ക​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ളം ബി​​നാ​ലെ എ​ന്ന വാ​ക്ക്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. Who is M.A. Baby? I don't know, I'll google it; Former Tripura Chief Minister mocks