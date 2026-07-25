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    India
    Posted On
    date_range 25 July 2026 4:01 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 4:01 PM IST

    'ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്': പ്രധാൻ രാജിവെച്ചെങ്കിലും സമരം തുടരുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ

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    ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്: പ്രധാൻ രാജിവെച്ചെങ്കിലും സമരം തുടരുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ
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    ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ക്രമക്കേടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചെങ്കിലും സമരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജിത് ദീപ്കെ. തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. "ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, ജൂലൈ 20-ന് പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനിടെ ഗുണ്ടകളെപ്പോലെ പെരുമാറിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക" തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരം തുടരുമെന്ന് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 3.30-ന് സി.ജെ.പിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ച നടത്താനിരിക്കെയാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചത്.

    ജൂൺ 20-നാണ് സി.ജെ.പി സമരം ആരംഭിച്ചത്. 28-ന് വാങ്ചുക് നിരാഹാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരാഹാരം 20 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഡൽഹി പൊലീസ് നാടകീയമായി വാങ്ചുക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി. അതിനിടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ട് വാങ്ചുക്കിന്റെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സി.ജെ.പി രാജി ആവശ്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല. പ്രതിപക്ഷവും ഇതേ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് സമരത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാതെ കേന്ദ്രം വഴങ്ങുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:Modi Govtstudent protestAbhijeet DipkeCJP Protest
    News Summary - We Have 2 More Demands says abhijeet dipke
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