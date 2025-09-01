Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightയമുന നദിയിൽ ജലനിരപ്പ്...
    India
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 5:32 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 5:32 PM IST

    യമുന നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഡൽഹിയിൽ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    Yamuna river
    cancel
    camera_alt

    യമുന നദി

    ന്യൂഡൽഹി: യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ജലനിരപ്പ് 206 മീറ്ററായി മാറുമെന്നും അതിനാൽ വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലയിലുള്ളവർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    വ​​സീ​​റാ​​ബാ​​ദ്, ഹ​​ത്നി​​കു​​ണ്ഡ് ബാ​​രേജു​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഒ​​ഴു​​ക്ക് ശ​​ക്ത​​മാ​​യ​​താ​​ണ് ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പ് ഉ​​യ​​രാ​​ൻ കാ​​ര​​ണം. തിങ്കളാഴ്ച ഹ​​ത്നി​​കു​​ണ്ഡ് ബാ​​രേജിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് പഴയ റെയിൽവേ പാലത്തിൽ ജലനിരപ്പ് 204.87 മീറ്ററായി ഉയർന്നു. ജലനിരപ്പ് 206 മീറ്ററായാൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. നദിയുടെ ഒഴുക്കും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതകളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പഴയ റെയിൽവേ പാലം.

    ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച രാ​​വി​​ലെ ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പ് 205.22 മീ​​റ്റ​​റാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് അ​​ട​​യാ​​ളം 204.50 മീ​​റ്റ​​റും അ​​പ​​ക​​ട​​രേ​​ഖ 205.33 മീ​​റ്റ​​റു​​മാ​​ണ്. ഹ​​ത്നി​​കു​​ണ്ഡി​​ൽ ​​നി​​ന്നു മാ​​ത്രം മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ൽ 46,968 ക്യു​​സെ​​ക്സ് വെ​​ള്ള​​മാ​​ണ് ന​​ദി​​യി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. അതേസമയം വസീറാബാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 38,900 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു.

    ഹത്നികുണ്ഡിൽ നിന്ന് തുറന്നു വിട്ട ജലം 48 മുതൽ 50 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്. മ​​യൂ​​ർ​​വി​​ഹാ​​റി​​ൽ ദു​​രി​​താ​​ശ്വാ​​സ ക്യാ​​മ്പ് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു. സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ അ​​ഞ്ചു​​വ​​രെ മ​​ഴ തു​​ട​​രു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് മു​​ന്ന​​യി​​പ്പ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Flood alertYamuna RiverDelhiWater level rises
    News Summary - Water level in Yamuna river rises; Flood alert in Delhi
    Similar News
    Next Story
    X