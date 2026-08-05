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    India
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 12:33 PM IST

    വിജയ് സർക്കാരിന്റെ കന്നി ബജറ്റ് ; വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാങ്കേതികവിദ്യക്കും മുൻഗണന, വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.ഐ പരിശീലനവും ലാപ്ടോപ്പുകളും

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    tamilnad budget
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    വിജയ്, എൻ. മാരി വിൽസൺ

    ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് തമിഴ്നാട് ധനമന്ത്രി എൻ. മാരി വിൽസൺ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2026-27 വർഷത്തെ കന്നി ബജറ്റിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) പരിശീലനം, യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം എന്നിവക്കാണ് സർക്കാർ മുഖ്യ പരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ ഭരണാധികാര മുൻഗണനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബജറ്റ്. 2036ഓടെ തമിഴ്നാടിനെ 1.5 ട്രിലയൻ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ-സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ ധനമന്ത്രി ബന്ധിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന കടബാധ്യതകളും ബജറ്റിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കുകയുള്ളൂ എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

    സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 44,527 കോടി രൂപ

    വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് വലിയ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനായി 44,527 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത്. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി "സൂപ്പർ ക്ലീൻ, സൂപ്പർ കാമ്പസ്" (Super Clean, Super Campus) പദ്ധതി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 139 കോടി ചെലവഴിച്ച് 10,000 സ്കൂളുകളെ ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരും. സ്കൂളുകളിൽ കൃത്യമായ ശുചീകരണവും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും ടോയ്‌ലറ്റ് പരിപാലനവും 24 മണിക്കൂർ കാമ്പസ് സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സാധാരണയായി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി, നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    3,734 സ്കൂളുകളിൽ വിപുലമായ നവീകരണം

    സംസ്ഥാനത്തെ 3,734 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ 2,514 പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും 365 മിഡിൽ സ്കൂളുകളും 855 ഹൈസ്കൂളുകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൊത്തം അടങ്കൽ തുക: 2,132 കോടി രൂപ. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം വകയിരുത്തിയത്: 300 കോടി രൂപ.

    9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ആധുനിക റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 125 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്ഷണം, താമസം, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, യൂണിഫോം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനായി 25 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    2,000 കോടിയുടെ 'വെട്രി ലാപ്ടോപ്പ് പദ്ധതി'

    കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് 2,000 കോടി രൂപയുടെ വെട്രി ലാപ്ടോപ്പ് പദ്ധതി. ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനും ഓൺലൈൻ അക്കാദമിക് വിഭവങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത നൈപുണ്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെയും സാങ്കേതിക പിന്തുണയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനായി മൊത്തം 8,393 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

    അഞ്ച് ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.ഐ പരിശീലനം

    സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, ഐ.ടി.ഐകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2031ഓടെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

    ഐഐടി മദ്രാസ് പോലുള്ള പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ 'എ.ഐ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം' നടപ്പിലാക്കും. ഓട്ടോമേഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തൊഴിൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ എ.ഐ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2,000 കോടി രൂപയുടെ വിപുലമായ പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

    പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ സൈക്കിളുകൾ

    സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ആധുനിക സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ഹെൽമെറ്റും വെള്ളക്കുപ്പി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമടങ്ങിയ സൈക്കിളുകൾക്കായി 277 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്ന ഗ്രാമീണ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് ഏറെ ആശ്വാസമാകും. കൂടാതെ, മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റ് പരീക്ഷക്ക് പകരം പ്ലസ് ടൂ പബ്ലിക് പരീക്ഷാ മാർക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കണമെന്ന നിലപാട് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു.

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    TAGS:Schoolseducation systemai trainingTVK VijayTamil Nadu Budget
    News Summary - വിജയ് സർക്കാരിന്റെ കന്നി ബജറ്റ്-വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാങ്കേതികവിദ്യക്കും മുൻഗണന
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