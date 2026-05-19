Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഋഷികേശിൽ ഉജ്ജയിനി...
    India
    Posted On
    date_range 19 May 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 12:37 PM IST

    ഋഷികേശിൽ ഉജ്ജയിനി എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; യാത്രക്കാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

    text_fields
    bookmark_border
    ഋഷികേശിൽ ഉജ്ജയിനി എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; യാത്രക്കാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം
    cancel

    ഉത്തരാഖണ്ഡ്: ഋഷികേശിലെ യോഗ് നഗരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഉജ്ജയിനി എക്സ്പ്രസിന്റെ മൂന്ന് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റി. ട്രെയിൻ റെയിൽവേ യാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9:40 ഓടെ ഖണ്ഡ് ഗാവ് പ്രദേശത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഈ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.

    ഇൻഡോറിലെ ലക്ഷ്മിബായ് നഗറിനും ഋഷികേശിലെ യോഗ് നഗരിക്കുമിടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഈ ട്രെയിൻ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെയാണ് യോഗ് നഗരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6:15 ന് മടക്കയാത്ര പുറപ്പെടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്നും റെയിൽവേ യാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ഷണ്ടിംഗ് ലൈനിന്റെ അവസാനഭാഗത്തുള്ള ബഫറുമായി ട്രെയിന്റെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ശക്തമായി ഇടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഈ കൂട്ടിയിടി കോച്ചുകളിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ഇതിന്റെ ഫലമായി ഒരു കോച്ച് പാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോവുകയും മറ്റൊരു കോച്ച് നടുഭാഗം വെച്ച് വളഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ ട്രെയിനിന്റെ മൂന്ന് കോച്ചുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഈ സംഭവം മറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകളെ ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ റെയിൽവേ സർവീസുകളും നിലവിൽ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിന് ശേഷം റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കോച്ചുകൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജാക്കിയുടെയും ക്രെയിനിന്റെയും സഹായത്തോടെ രണ്ട് പാസഞ്ചർ കോച്ചുകൾ വീണ്ടും പാളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് യോഗ് നഗരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ സുരേന്ദ്ര കുമാർ ശർമ്മ അറിയിച്ചു.അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expressPassengersRishikesh
    News Summary - Ujjain Express derails in Rishikesh; A major tragedy was averted as there were no passengers
    Similar News
    Next Story
    X