രാജ്യത്ത് ലക്ഷം ഏകാധ്യാപക സ്കൂളുകൾ; വനിത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമുള്ള 1,04,125 സ്കൂളുകളുണ്ട്, ഈ സ്കൂളുകളിൽ 33,76,769 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ സ്കൂളിലും ശരാശരി 34 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. അതേസമയം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം, പ്രൈമറി തലത്തിൽ 30 കുട്ടികൾക്കും അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ 35 കുട്ടികൾക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു അധ്യാപകനെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകാധ്യാപക സ്കൂളുകളുള്ളത്, ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം വിദ്യാർഥികളുള്ളത്. 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡേറ്റ പ്രകാരം 2022 ൽ 1,18,190 ഏകാധ്യാപക സ്കൂളുകളും 2023 ൽ 1,10,971 ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ എണ്ണം വർഷന്തോറും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്, പക്ഷേ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നു.
ഒരു സ്കൂളിലെ ശരാശരി വിദ്യാർഥി പ്രവേശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചണ്ഡീഗഡും ഡൽഹിയും മുന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നു, ഒരു സ്കൂളിലെ ശരാശരി വിദ്യാർഥി പ്രവേശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു സ്കൂളിലെ ശരാശരി 1,222 ഉം 808 ഉം വിദ്യാർഥികളാണ്. ലഡാക്കിൽ ഇത് 59 ഉം മിസോറാമിൽ 70 ഉം മേഘാലയയിൽ 73 ഉം ഹിമാചലിൽ 82 ഉം മാത്രമാണ്.
കഴിഞ്ഞ മാസം, രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി, ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 10 ദശലക്ഷം കവിഞ്ഞു. 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള യുനിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എജുക്കേഷൻ (UDICE) റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഡേറ്റ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ഡേറ്റാബേസാണ് UDICE.
വനിത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു വരികയാണ് .2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ആകെ വനിത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 98.83ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 122.420 ലക്ഷമായി വർധിച്ചതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ 51ശതമാനം (51.47 ലക്ഷം) സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലാണ്. വനിത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണവും അതിവേഗം വർധിച്ചു.
ഒരു അധ്യാപകന് 10 വർഷം മുമ്പ് 26 വിദ്യാർഥികളുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 17 ആയി കുറഞ്ഞു. സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ, 31 ൽ നിന്ന് 21 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിനർഥം വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണ് എന്നാണ്. കുറച്ച് വിദ്യാർഥികൾ ഉള്ളതിനാൽ, അധ്യാപകർക്ക് അവർക്കായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. നൂറുശതമാനം സാക്ഷരത കൈവരിച്ച കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗം ഈ കണക്കുകളിലൊരിടത്തും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നുമാണ്.
