    India
    India
    date_range 16 Dec 2025 7:08 AM IST
    date_range 16 Dec 2025 7:55 AM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി: മഹാത്മജിയെ വെട്ടി, ഇനി ‘വി.ബി.ജി.റാം.ജി’ പദ്ധതി; ഘടനയും മാറ്റുന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഘ​ട​ന അ​ടി​മു​ടി മാ​റ്റു​ന്ന ബി​ല്‍ നാ​ട​കീ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​തെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്ന ബി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ അ​ധി​ക​ഭാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​തു​കി​ന് മേ​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ല്ലാ​താ​ക്കി കേ​വ​ല​മൊ​രു കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ക്കി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ കാ​ര്യം​പോ​ലും സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​ക്കി വെ​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തി​ര​ക്കി​ട്ട് അ​ധി​ക അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​ല്ലാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​തെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ബി​ൽ ഓ​രോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വി​ഹി​തം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. വി.​ബി-​ജി- റാം-​ജി (വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് - ഗ്യാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ് ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (ഗ്രാ​മീ​ൺ)) ബി​ൽ, 2005 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​തം 60:40 അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യ തെ​ലു​ഗു​ദേ​ശം പാ​ർ​ട്ടി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ത്ത​ര​ഖ​ണ്ഡ്, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​​ദേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഹി​മാ​ല​യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി 90:10 അ​നു​പാ​തം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ക്കി.

    100 തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ 125 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​റാം വ​കു​പ്പ് കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണി​ൽ 60 ദി​വ​സം വ​രെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ന് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് കൊ​ണ്ട് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി 75-ലെ​ത്താ​നേ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

