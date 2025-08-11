Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 12:53 PM IST

    തെരുവു നായ പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ; ഡൽഹിയിലെ തെരുവു നായ്ക്കളെ എട്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ പിടികൂടി ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവ്

    പേവിഷബാധയേറ്റ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കോടതി
    തെരുവു നായ പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ; ഡൽഹിയിലെ തെരുവു നായ്ക്കളെ എട്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ പിടികൂടി ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവ്
    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ തെരുവ് നായ്ക്കളെയും എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിടികൂടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഷെൽട്ടറുകളിൽ പാർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ്. ഒരിക്കൽ ഷെൽട്ടറിൽ പാർപ്പിച്ച തെരുവ് നായയെ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് വിടരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

    പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ മതിയായ ഷെൽട്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പൽ സ്ഥാപനങ്ങളോടും മറ്റ് ഏജൻസികളോടും ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
    നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പേവിഷബാധയുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു. നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത് പേവിഷബാധക്ക് കാരണമാകുമെന്നും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും അടക്കം ഈ ഭയാനകമായ ആക്രമണത്തിന്റെ ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി പർദിവാല, ജസ്റ്റിസ് ആർ.മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ബെഞ്ചിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് കോടതിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലെയും അതിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെയും നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നായ അവകാശ പ്രവർത്തകൻ നേടിയ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് കാരണം മുൻകാല ഷെൽട്ടർ ശ്രമങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പേവിഷബാധയേറ്റ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പർദിവാല ചോദിച്ചു.

    TAGS:stray dogsDelhiSupreme Court Order
    News Summary - Supreme Court's decisive intervention in the stray dog issue; Order to capture and shift stray dogs in Delhi to shelters within eight weeks
