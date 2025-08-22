Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:07 AM IST

    ഡൽഹിയിലെ തെരുവുനായ്; ഹരജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം​ കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എം.​സി.​ഡി) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​ള്ള ഹ​ര​ജി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച് സു​പ്രീം കോ​ട​തി. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​കെ. മ​ഹേ​ശ്വ​രി​യും വി​ജ​യ് ബി​ഷ്‌​ണോ​യി​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടും എം.​സി.​ഡി വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ഷ്‌​ക്രി​യ​ത്വ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ലെ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​ക്കാ​ല ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ൽ​ക്കാ​ലം മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല, ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

