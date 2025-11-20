Begin typing your search above and press return to search.
    രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്‍റെ മറുപടി ഇന്ന്

    Supreme Court and Presidential reference
    ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവർണർക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്‍റെ മറുപടി ഇന്ന്. ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ റ​ഫ​റ​ൻ​സിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മറുപടി നൽകുന്നത്.

    ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​ക്ക് പു​റ​മെ നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം​നാ​ഥ്, പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ, എ.​എ​സ്. ച​ന്ദൂ​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ലു​ള്ളത്. രാ​ഷ്ട്ര​തിയുടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സിൽ 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വാദം സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​ക്ക് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് 14 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി തേ​ടി രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക​കം രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ ​ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​യി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​നം.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പാ​ർ​ദി​വാ​ല, ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143(1) അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ട​ലാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. പൊ​തു​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​മ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള​താ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143(1) അ​നു​ച്ഛേ​ദം.

    ഇ​തി​ന് മു​മ്പും രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി റ​ഫ​റ​ൻ​സു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പ​ക​രം രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു ​നി​ന്നു​ള്ള റ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    സുപ്രീംകോടതിയോട് രാഷ്​​ട്രപതി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ബി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ലു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്?

    • ബി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​​പ​ദേ​ശ​ത്താ​ലും സ​ഹാ​യ​ത്താ​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധ​യേ​മാ​ക്കാ​മോ?

    • 200ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ കോ​ട​തി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 361ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മാ​ണോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യു​ടെ​യും അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ 200ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് രീ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​മാ​കു​മോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 201ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​മോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യു​ടെ​യും അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ 201ാം അ​നു​​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് രീ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​മാ​കു​മോ?

    • രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​രു ബി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി തേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ഉം 201​ഉം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ​യും രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കണോ?

    • ബി​ല്ലി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നാ​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടോ?

    • ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ​യും രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്കും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കാ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന 142ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​ല​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​കു​മോ​?

    • സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഒ​രു നി​യ​മം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​വു​ന്ന നി​യ​മ​മാ​കു​മോ?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 145(3) അ​നു​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യം വ​ന്നാ​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് അ​ഞ്ച് ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് വി​ഷ​യം വി​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ല്ലേ ആ​ദ്യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്?

    • ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​യു​ടെ 142ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​കാ​ധി​കാ​രം മ​റ്റു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ന​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​കാ​മോ​?

    • കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 131ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്താ​ല​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മ​റ്റു അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ട​യു​ന്നു​ണ്ടോ?

