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    India
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 11:30 PM IST

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്​ അടക്കമുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം: വിദ്യാർഥികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

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    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്​ അടക്കമുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം: വിദ്യാർഥികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
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    മും​ബൈ: ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ​സ​റും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യ സാ​യി​ബാ​ബ​ക്ക് ​ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ ടാ​റ്റ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം, ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്​ എ​ന്നി​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ണ്ട്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ടി​സ്സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ പ​രി​സ​ര​ത്ത്​ സാ​യി​ബാ​ബ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന്​ ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.​

    ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​രും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തി​ന്​ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ ജ​ഡ്​​ജി വി.​ബി ബോ​ഹ്​​റ, കാ​മാ​ഖ്യ ദാ​സ്, അ​ഭി​രു​പ്​ പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്ക​ൽ കോ​ട​തി​യോ​ടു​ള്ള അ​നാ​ദ​ര​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ജ​ഡ്ജി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    നി​രോ​ധി​ത മാ​വോ​വാ​ദി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി എ​ന്ന​തി​ന്​ കു​റ്റം​ചെ​യ്​​തെ​ന്ന്​ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ്​ ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സാ​യി​ബാ​ബ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സാ​യി​ബാ​ബ​യെ ഹൈ​കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്​ തെ​റ്റ​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:delhi universityanticipatory bailIndia NewsDelhi
    News Summary - Students' anticipatory bail plea rejected
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