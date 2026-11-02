ലാലുവിനെ കണ്ട് സോണിയ; റാലിക്ക് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച

ലാലുവിനെ കണ്ട് സോണിയ; റാലിക്ക് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ചtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ രാംലീല മൈതാനിലെ മെഗാ റാലിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആർജെഡി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ സന്ദർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ഡൽഹിയിലെ ലോധി എസ്റ്റേറ്റിൽ മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
സോണിയ ഗാന്ധി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് 82 ലോധി എസ്റ്റേറ്റിലെ വസതിയിലെത്തിയത്. ലാലുവിന്റെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ തിരക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുവരും ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചതായി മിസ ഭാരതി അറിയിച്ചു.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. പതിവ് പരിശോധനക്കായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഞായറാഴ്ച നടന്ന മെഗാ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പകരം മകൻ തേജസ്വി യാദവാണ് ആർജെഡിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റാലിയിൽ എത്തിയത്. വോട്ട് മോഷണ ആരോപണവും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായിരുന്നു റാലിയിലെ മുഖ്യ അജണ്ട.
ആർജെഡി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയാണ്. ബിജെപിയെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കും വരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു റാലി. തേജസ്വിക്കൊപ്പം നിരവധി ആർജെഡി പ്രവർത്തകരും റാലിയിൽ അണിനിരന്നിരുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മകൾ മിസ ഭാരതിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാലുവിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആശംസിച്ചതായും മിസ അറിയിച്ചു.
സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് സമുഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചു. യുപിഎ സർക്കാറിന്റെ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിയെന്നും അന്ന് യുവാക്കൾക്കും കർഷകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും തൊഴിലുറപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം, വിവരാവകാശം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൻമോഹൻ സിങിന്റെ കാലത്ത് ബിഹാറിന് 1.45 ലക്ഷം കോടിയിലധികം അനുവദിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച റാലിക്കിടെ സോണിയയെ കണ്ടപ്പോൾ ലാലുവിനെ നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി തേജസ്വി യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള ആത്മബന്ധമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരായ സമരത്തിൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും തേജസ്വി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.