Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 2:00 PM IST

    സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന് പകരം ഡിറ്റർജെന്റ് പൗഡർ; 36 കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/midday-meals
    cancel

    പട്ന: ബിഹാറിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ നൽകിയ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന് പകരം ഡിറ്റർജെന്റ് പൗഡർ കലർന്നതിനെത്തുടർന്ന് 36 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത. ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടൻ കുട്ടികൾക്ക് ഛർദ്ദിയും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    സ്കൂളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ അബദ്ധവശാൽ ഡിറ്റർജെന്റ് പൗഡർ കലരുകയായിരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവുമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളുൾപ്പെടെ നിരവധി ജനങ്ങൾ സ്കൂളിന് പുരത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ അനുനയിപ്പിച്ചത്.

    സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണ സംവിധാനത്തിലെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും അധികാരികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationgovernment schoolsalthospitalMidday mealsPolice
    News Summary - School midday meal, salt, detergent powder, physical discomfort, hospital,
    Similar News
    Next Story
    X