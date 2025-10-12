Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസമസ്ത നൂറാം വാർഷികം:...
    India
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 5:25 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 5:25 PM IST

    സമസ്ത നൂറാം വാർഷികം: ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് 101 അംഗ സ്വാഗത സംഘം

    text_fields
    bookmark_border
    സമസ്ത നൂറാം വാർഷികം: ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് 101 അംഗ സ്വാഗത സംഘം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ നൂറാം വാർഷിക മഹാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർഥം നവംബർ 23, 24 തിയ്യതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമസ്ത ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് 101 അംഗ സ്വാഗത സംഘം രൂപവൽകരിച്ചു. ഡൽഹി ജാമിഅ നഗറിൽ നടന്ന കൺവൻഷൻ സമസ്ത മാനേജർ കെ. മോയിൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ. മുഹമ്മദ് ഷീസ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ഡോ. കെ.ടി. ജാബിർ ഹുദവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എം.കെ. റമീസ് അഹ്മദ്, എം.ടി. മുഹമ്മദ് ജാസിർ, അഡ്വ. സി.ഷമീർ ഫായിസ് പ്രസംഗിച്ചു. എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസ്‌ലം ഫൈസി സ്വാഗതവും വി. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഫൈസി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    നവാസ് ഖനി എം.പി, ഹംദുല്ല സഈദ് എം. പി, അഡ്വ. ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പി, കെ. മോയിൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ (രക്ഷാധികാരികൾ), ഡോ. മുഹമ്മദ് ഷീസ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് (ചെയർമാൻ), ഡോ. എൻ.പി.അബ്ദുൽ അസീസ് അലീഗർ,ഡോ. കേ. ടീ.ജാബിർ ഹുദവി, അഡ്വ. മർസൂഖ് ബാഫഖി (വൈസ് ചെയർമാൻ), അസ്‌ലം ഫൈസി ബാം ഗ്ലൂർ (ജനറൽ കൺവീനർ), വി. സിദ്ധീഖുൽ അക് ബർ ഫൈസി (വർക്കിംഗ് കൺവീനർ), എം. കേ. റമീസ് അഹമദ്, എം. ടീ.മുഹമ്മദ് ജാസിർ, കേ. വി. റഈസ് ഹുദവി (കൺവീനർ), ആഷിഖ് മാടാക്കര (ട്രഷറർ) മുർഷിദ് ഹുദവി കീഴ്പ്പളളി (കോ ഓഡിനേറ്റർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SamasthaDelhiLatest News
    News Summary - Samastha Centenary: 101 member welcome group for national conference in Delhi
    Similar News
    Next Story
    X