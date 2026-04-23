വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ അപകടം; മൂന്ന് മരണം
കൃഷ്ണഗിരി: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ ബസിലിടിച്ച് മൂന്നുപേർ മരിച്ചു. കൃഷ്ണഗിരിയിലെ ഹൊസൂറിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നാലുപേരും ബംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ധർമ്മപുരി ജില്ലയിലെ തങ്ങളുടെ സ്വദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവർ. യാത്രാമധ്യേ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ സ്വകാര്യ ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റയാൾ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നവരെയും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിൽ ഇന്നുണ്ടായ ഈ അപകടം നാടിനെയാകെ നടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
