നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി

നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം ഗാന്ധി കുടുംബമുൾപ്പെടെ ആറുപേർക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.
രാഹുലിനെയും സോണിയയെയും കൂടാതെ സാംപിത്രോദയുടെ പേരും എഫ്.ഐ.ആറിലുണ്ട്. സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി. രാഹുൽ രണ്ടാംപ്രതിയും. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കൈവശം യങ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 38 ശതമാനം ഓഹരികളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇരുവരെയും പ്രതികളാക്കിയത്.
അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് (എ.ജെ.എൽ), യങ് ഇന്ത്യൻ, ഡോട്ടെക്സ് മെർച്ചൻഡൈസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും മറ്റ് മൂന്നു വ്യക്തികളുടെയും പേരുകൾ എഫ്.ഐ.ആറിലുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നിലച്ച നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് (എ.ജെ.എൽ) വഞ്ചനാപരമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.
കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ളതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഷെൽ കമ്പനിയായ ഡോട്ടെക്സ് മെർച്ചൻഡൈസ്, രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും 76 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത കമ്പനിയായ യങ് ഇന്ത്യന് ഒരു കോടി രൂപ നൽകി. ഈ ഇടപാടിലൂടെ യങ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായും ഏകദേശം 2,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള എ.ജെ.എല്ലിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതുമാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇ.ഡി ഡൽഹി പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 66(2) പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇ.ഡിക്ക് ഏത് ഏജൻസിയോടും ആവശ്യപ്പെടാം. നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഡൽഹി കോടതി ഡിസംബർ 16 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എഫ്.ഐ.ആർ പുറത്തുവന്നത്.
സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ചേർന്ന് ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് 2012ലാണ് നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ് തുടങ്ങിയത്. നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (എ.ജെ.എൽ) ഏകദേശം 2000 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ തുച്ഛവിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ‘യങ് ഇന്ത്യൻ ലിമിറ്റഡി’ന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നായിരുന്നു സ്വാമിയുടെ പരാതി.
1938 ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും സ്ഥാപിച്ച അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തതിലൂടെ അഴിമതി നടന്നു എന്നാണ് ആരോപണം.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം 2008ൽ നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് അച്ചടി നിർത്തിവച്ചു. ആ സമയത്ത് മാതൃ കമ്പനിക്ക് 90 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത കടമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ എ.ജെ.എല്ലിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 100 ഗഡുക്കളായി 90 കോടി രൂപ വായ്പ നൽകി.
എന്നാൽ നാഷനൽ ഹെറാൾഡിനോ എ.ജെ.എല്ലിനോ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാക്കി മാറ്റി. പാർട്ടിക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 2010 ൽ സംയോജിപ്പിച്ച ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത കമ്പനിയായ യങ് ഇന്ത്യന് അവ അനുവദിച്ചുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. കമ്പനിയിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് 38 ശതമാനം ഓഹരികൾ വീതമുണ്ട്. ബാക്കി ഓഹരികൾ മോട്ടിലാൽ വോറ, ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസ്, സാം പിത്രോദ, സുമൻ ദുബെ എന്നിവരുടെ കൈവശമാണ്.
അങ്ങനെയാണ് യങ് ഇന്ത്യൻ എ.ജെ.എല്ലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയായത്. സോണിയയും രാഹുൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരാവുകയും ചെയ്തു.
