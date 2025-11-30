Begin typing your search above and press return to search.
    നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി

    ന്യൂഡൽഹി: നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം ഗാന്ധി കുടുംബമുൾപ്പെടെ ആറുപേർക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

    രാഹുലിനെയും സോണിയയെയും കൂടാതെ സാംപിത്രോദയുടെ പേരും എഫ്.ഐ.ആറിലുണ്ട്. സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി. രാഹുൽ രണ്ടാംപ്രതിയും. സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും കൈ​വ​ശം യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ 38 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​ക​ളു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​രു​വ​രെ​യും പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി​യ​ത്.

    അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് (എ.ജെ.എൽ), യങ് ഇന്ത്യൻ, ഡോട്ടെക്സ് മെർച്ചൻഡൈസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും മറ്റ് മൂന്നു വ്യക്തികളുടെയും പേരുകൾ എഫ്.ഐ.ആറിലുണ്ട്.

    ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നിലച്ച നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് (എ.ജെ.എൽ) വഞ്ചനാപരമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.

    കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ളതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഷെൽ കമ്പനിയായ ഡോട്ടെക്സ് മെർച്ചൻഡൈസ്, രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും 76 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത കമ്പനിയായ യങ് ഇന്ത്യന് ഒരു കോടി രൂപ നൽകി. ഈ ഇടപാടിലൂടെ യങ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായും ഏകദേശം 2,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള എ.ജെ.എല്ലിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതുമാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇ.ഡി ഡൽഹി പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 66(2) പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇ.ഡിക്ക് ഏത് ഏജൻസിയോടും ആവശ്യപ്പെടാം. നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഡൽഹി കോടതി ഡിസംബർ 16 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എഫ്.ഐ.ആർ പുറത്തുവന്നത്.

    സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഫ​ണ്ട് ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ സ്വാ​മി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തുടർന്ന് 2012ലാണ് നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ് തുടങ്ങിയത്. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് ജേ​ണ​ൽ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ (എ.​ജെ.​എ​ൽ) ഏ​ക​ദേ​ശം 2000 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ തു​ച്ഛ​വി​ല​യ്ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ത​ന്നെ ‘യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി’​ന്റെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ്വാ​മി​യു​ടെ പ​രാ​തി.

    1938 ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും മറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും സ്ഥാപിച്ച അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തതിലൂടെ അഴിമതി നടന്നു എന്നാണ് ആരോപണം.

    സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം 2008ൽ നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് അച്ചടി നിർത്തിവച്ചു. ആ സമയത്ത് മാതൃ കമ്പനിക്ക് 90 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത കടമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ എ.ജെ.എല്ലിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 100 ഗഡുക്കളായി 90 കോടി രൂപ വായ്പ നൽകി.

    എന്നാൽ നാഷനൽ ഹെറാൾഡിനോ എ.ജെ.എല്ലിനോ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാക്കി മാറ്റി. പാർട്ടിക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 2010 ൽ സംയോജിപ്പിച്ച ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത കമ്പനിയായ യങ് ഇന്ത്യന് അവ അനുവദിച്ചുവെന്നാണ് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ വാദം. കമ്പനിയിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് 38 ശതമാനം ഓഹരികൾ വീതമുണ്ട്. ബാക്കി ഓഹരികൾ മോട്ടിലാൽ വോറ, ഓസ്‌കാർ ഫെർണാണ്ടസ്, സാം പി​ത്രോദ, സുമൻ ദുബെ എന്നിവരുടെ കൈവശമാണ്.

    അങ്ങനെയാണ് യങ് ഇന്ത്യൻ എ.ജെ.എല്ലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയായത്. സോണിയയും രാഹുൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരാവുകയും ചെയ്തു.

