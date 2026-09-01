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    വോട്ടവകാശം തട്ടിയെടുക്കരുത്; എസ്.ഐ.ആറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

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    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​ത് 2.06 കോ​ടി പേ​ർ
    https://www.madhyamam.com/tags/rahul-gandhi
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    രാഹുൽ ഗാന്ധി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും എസ്.ഐ.ആറിന് ശേഷം വോട്ടർമാരെ പുറത്താക്കിയ സംഭവത്തിൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​യും ബി.​​​ജെ.​പി​യേ​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ വോ​ട്ടു​ചോ​രി ആ​യോ​ഗ് എ​ന്ന വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ബി.​ജെ.​പി​യും ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി ആ​യോ​ഗും’ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ‘വോ​ട്ടു​ചോ​രി’​യു​​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ജ​നം വ​ലി​യ വി​ല ക​ൽ​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല നിന്ന് 2.06 കോടി പേ​രാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം പു​റ​ത്താ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം നി​ല​വി​ലെ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 7.71 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 3.95 കോ​ടി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 3.75 കോ​ടി സ്ത്രീ​ക​ളും 3,087 മൂ​ന്നാം​ലിം​ഗ​ക്കാ​രു​മാ​ണ്. ആ​കെ 2,06,88,487 പേ​രു​ടെ എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​വ​രി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ, മ​രി​ച്ച​വ​ർ, താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​ർ, മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ, ഡ്യൂ​പ്ലി​ക്കേ​റ്റ് എ​ൻ​ട്രി​ക​ളു​ള്ള​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ണ്ട്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​വ​രും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഡൽഹിയിൽ 47.56 ലക്ഷം പേരും കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു.

    ഡൽഹിയിൽ ന്യൂനപക്ഷ, എസ്.സി മേഖലകളിൽ കൂട്ട ഒഴിവാക്കൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ടി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പു​റ​ത്താ​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 33 ശ​ത​മാ​നം പേരാണ് പുറത്തായത്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ 70 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ആ​കെ 1.45 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 47.5 ല​ക്ഷം പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 45 വ​രെ ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​വ​യും എ​സ്‌.​സി സം​വ​ര​ണ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ഷാ​ഹീ​ൻ ബാ​ഗ്, ബ​ട്‍ല ഹൗ​സ്, ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഓ​ഖ്‌​ല മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കൽ. 3,62,813 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 1,63,829 പേ​ർ (45 ശ​ത​മാ​നം) ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി.

    ജ​മാ മ​സ്ജി​ദ്, ദ​രി​യാ​ഗ​ഞ്ച് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചാ​ന്ദ്‌​നി ചൗ​ക്കി​ൽ 38 ശ​ത​മാ​ന​വും, ബ​ല്ലി​മാ​ര​നി​ൽ 32 ശ​ത​മാ​ന​വും, മു​സ്ത​ഫാ​ബാ​ദി​ൽ 28 ശ​ത​മാ​ന​വും, ബാ​ബാ​ർ​പു​രി​ൽ 26 ശ​ത​മാ​ന​വും, മ​തി​യാ മ​ഹ​ലി​ൽ 24 ശ​ത​മാ​ന​വും, സീ​ലാം​പു​രി​ൽ 23 ശ​ത​മാ​ന​വും വീ​തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​. ഷാ​​ഹീ​​ൻ ബാ​​ഗ്, ജ​​സോ​​ല വി​​ഹാ​​ർ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ താ​​മ​​സ​​ക്കാ​​രെ 2002ലെ ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ട് നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​താ​​യി ബി.​​എ​​ൽ.​​ഒ​​മാ​​ർ പ​​രാ​​തി​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ഓ​ഖ്‍ല​യി​ലും ചാ​ന്ദ്നി​ചൗ​ക്കി​ലും ​വി​വ​​രം ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കാ​​ത്ത വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും പു​റ​ത്താ​യ​ത്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ 12 എ​സ്‌.​സി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​രോ​ൾ​ബാ​ഗി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​ന​വും, അം​ബേ​ദ്ക​ർ ന​ഗ​റി​ൽ 39 ശ​ത​മാ​ന​വും ദേ​വ്ലി, കോ​ണ്ട്‍ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 37 ശ​ത​മാ​നം വീ​ത​വും, ത്രി​ലോ​ക്‌​പു​രി​യി​ൽ 33 ശ​ത​മാ​ന​വും, സീ​മാ​പു​രി, സു​ൽ​ത്താ​ൻ​പു​രി മാ​ജ്റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 31 ശ​ത​മാ​നം വീ​ത​വും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നും, പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണി​തെ​ന്നും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സൗ​ര​ഭ് ഭ​ര​ദ്വാ​ജ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

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