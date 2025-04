ന്യൂഡൽഹി: ക്ലാസ് മുറികളിലെ ചുമരുകളിൽ ചാണകം തേച്ച് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗവേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവൃത്തിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ലക്ഷ്മിഭായ് കോളേജിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രത്യുഷ് വത്സല ചാണകം ചുമരിൽ തേക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

ജീവനക്കാരന്‍റെ സഹായത്തോടെ കസേരയിൽ കയറി ചാണകം തേക്കുന്ന വത്സലയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. വീഡിയോ പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെ കോളജ് ഫാക്വൽറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾക്ക് ഒരു നാടൻ പരിഹാരമാണിതെന്നാണ് അവകാശവാദം. ഇവിടെ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഉടൻ ഈ മുറികൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നും അധ്യാപന അനുഭവം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

Principal in Delhi University applying Cow dung (Gobar) on the walls of classroom



Sanghis have systematically k!lled Scientific Temperament & Piyush Goyal wonder why there's no Technology & innovation based start-ups in India 🤡



