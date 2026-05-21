Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾക്കു...
    India
    Posted On
    date_range 21 May 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 10:31 AM IST

    അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ഫാൽട്ടയിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ്: വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ 2.36 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ഫാൽട്ടയിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ്: വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ 2.36 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ
    cancel

    കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലുള്ള ഫാൽട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ചു.രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ 2.36 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർക്കാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. മണ്ഡലത്തിലുടനീളം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 285 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഏപ്രിൽ 29-ന് നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമലംഘനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

    തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ജഹാംഗീർ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ജഹാംഗീർ ഖാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ചിഹ്നവും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ദേബാംഗ്ഷു പാണ്ഡ, സിപിഐഎമ്മിന്റെ ശംഭുനാഥ് കുർമി, കോൺഗ്രസിന്റെ അബ്ദുർ റസാഖ് മൊല്ല എന്നിവരാണ് മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ.

    കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ ക്രമക്കേടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഓരോ ബൂത്തിലും നാല് വീതം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് എട്ടായി ഉയർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഏത് തരത്തിലുള്ള അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ 30 ക്വിക്ക് റെസ്‌പോൺസ് ടീമുകളെയും സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    മുൻപ് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശുകയും പശ ടേപ്പുകൾ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത് അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് മുതൽ മണ്ഡലത്തിൽ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകനായിരുന്ന സുബ്രത ഗുപ്ത മണ്ഡലം സന്ദർശിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ബൂത്തുകളിലെങ്കിലും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

    ഇ.വി.എം അട്ടിമറിക്ക് പുറമെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വെബ് ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രമം നടന്നതായി അധികൃതർ കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ, മറ്റ് പോളിംഗ് ജീവനക്കാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർ എന്നിവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും വ്യാപകമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votewest bangalPollingelection
    News Summary - Polling resumes in Falta following allegations of tampering: Voting underway amid tight security; 2.36 lakh voters to decide the verdict
    Similar News
    Next Story
    X