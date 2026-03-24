ഇന്ത്യയുടെലക്ഷ്യം സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കൽ, ഹുർമുസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല - നരേന്ദ്ര മോദി

ഇന്ത്യയുടെലക്ഷ്യം സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കൽ, ഹുർമുസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല - നരേന്ദ്ര മോദിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കാജനകമെന്ന് ചർച്ചയിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കലാണ് ഇന്ത്യയുടെലക്ഷ്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇതുമയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻത്സ, ഇസ്രായേൽ, യു.എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു. ഹുർമുസ് യുദ്ധം പെട്രോൾ, ഡീസൽ, രാസവളങ്ങൾ തുടങ്ങയിവയുടെ വിതരണത്തെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും മോദി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.
‘ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ തലവന്മാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറാനുമായും ഇസ്രായേലുമായും യു.എസുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. നയതന്ത്ര ചർച്ചയിലൂടെ പ്രദേശത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഹുർമുസ് തുറക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അവരുമായി സംസാരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രപാതയായ ഹുർമുസ് പോലുള്ളയിടങ്ങളിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണവും പാത തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല’, മോദി പറഞ്ഞു.
സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് 3.75 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിച്ചെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇറാനിൽനിന്ന് ആയിരംപേരെ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. ഇതിൽ 700-ഓളം പേർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളാണ്. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഉറപ്പു ലഭിച്ചിരുന്നെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
സംഘർഷത്തിൽ ചിലർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കും. ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽകൂടി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൽ.പി.ജി ടാങ്കറുകൾ കടന്നുവന്നുവെന്നും പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ആഭ്യന്തര എൽ.പി.ജി ഉത്പാദനം ഇന്ത്യ വർധിപ്പിച്ചെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
