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    ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കും വ​രെ പോ​രാ​ട്ടമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; ഉച്ചവിരുന്നിൽ നിന്ന് ഉച്ചവെയിലി​ലേക്ക്...

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    ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ ഉ​ച്ച​വി​രു​ന്നി​ൽ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത് രാ​ജ്യം ഇ​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കും വ​രെ പോ​രാ​ട്ടമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; ഉച്ചവിരുന്നിൽ നിന്ന് ഉച്ചവെയിലി​ലേക്ക്...
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​നം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത് നാ​ട​കീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ ന​ൽ​കി​യ ഉ​ച്ച​വി​രു​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റ്റി​യ​ത്.

    പൊ​തു​വേ ജ​ൻ​പ​ഥ് പ​ത്തി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലാ​ണ് ഖാ​ർ​ഗെ വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റ്. അ​തും അ​ത്താ​ഴം. കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്കം മാ​റ്റി ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ക്കി​യ​തും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന്റെ കൊ​ണാ​ട്ട് ​​പ്ലേ​സി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​ക്കി​യ​തും സ​മ​ര​ത്തി​നു​ള്ള കോ​പ്പു​കൂ​ട്ട​ലാ​​ണെ​ന്ന കിം​വ​ദ​ന്തി പ​ര​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ല്ല.

    വി​രു​ന്ന് കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ന്യ​സി​ച്ചു. ന​ട​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ദൂ​ര​മു​ള്ള സ​മ​ര​സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള, കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റോ​ഡും പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് നി​ര​ത്തി ത​ട​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ എം.​പി​മാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ രാ​ഹു​ലും പ്രി​യ​ങ്ക​യും എ​ത്തി. ഹോ​ട്ട​ലി​നു​പു​റ​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നി​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മൂ​ന്ന് വ​ലി​യ ബ​സു​ക​ൾ ഹോ​ട്ട​ലി​നു​പു​റ​ത്ത് എ​ത്തി​​യ​തോ​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​മാ​​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി. എ​ന്ത് സ​മ​ര​മാ​ണെ​ന്നോ, എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണെ​ന്നോ ആ​ർ​ക്കും വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. പ​ത്ത് മി​നി​റ്റി​ന​കം എം.​പി​മാ​ർ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന് ബ​സി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. പി​ന്നാ​ലെ ഖാ​ർ​ഗെ, രാ​ഹു​ൽ, പ്രി​യ​ങ്ക, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കാ​ത്തി​രു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്കു​വ​ന്നു. ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​ക്കു​സ​മീ​പം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്ന​ലെ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ 100 എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ലും കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല, രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹി ഗ്യാ​നേ​ഷ് രാ​ജി​വെ​ക്കും​വ​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നു​മ​ണി​യാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് എം.​പി​മാ​രെ​ല്ലാം ബ​സി​ൽ ക​യ​റി ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലും പി​ന്നി​ലു​മാ​യി സ​മ​ര​കേ​ന്ദ്രം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി. ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ൻ​സ​ദ് മാ​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​നം ജ​ൻ​പ​ഥ് വ​ഴി മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങി. ജ​ൻ​പ​ഥി​ൽ​നി​ന്നും ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യ് മാ​ർ​ഗ് വ​ഴി​യും കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ന് പി​ന്നി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ചെ​റു​വ​ഴി​യും ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് വെ​ച്ച് ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ബ​സ് പ​തി​യെ അ​ശോ​ക റോ​ഡ് ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു.

    കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള അ​ശോ​കാ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്ന ഗോ​ൾ​ച​ക്ര​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തു. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​മ്പോ​​ഴേ​ക്ക് ബ​സി​നു​ള്ളി​ലെ എ​യ​ർ ഡോ​ർ വ​ഴി ദീ​പേ​ന്ദ​ർ ഹൂ​ഡ, ഇ​മ്രാ​ൻ പ്ര​താ​പ്ഗ​ഡി, രാ​ജാ വാ​റി​ങ്, ഇ​മ്രാ​ൻ മ​സൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ബ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​താ​ക​വീ​ശി.

    മോ​ദി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വെ​ച്ച ബാ​ന​റു​ക​ളും ബി.​ജെ.​പി കൊ​ടി​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തോ​ടെ രം​ഗം സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ബ​സി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങി. പ്രി​യ​ങ്ക​യും മ​റ്റ് എം.​പി​മാ​രും കൂ​ടെ എ​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക, മ​ഹു​വ മൊ​യ്ത്ര അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​നി​താ എം.​പി​മാ​ർ റോ​ഡി​ൽ കി​ട​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ര​ത്തി​വെ​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല്ല് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്തു.

    ആ​റു​മ​ണി​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ട​ന്ന് ഇ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തി. ഈ ​സ​മ​യം എം.​പി​മാ​രെ പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് നീ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം രാ​ഹു​ലി​നെ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച് വാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പൊ​ലീ​സു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും രാ​ഹു​ൽ കു​ത​റി​മാ​റി. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ലി​ൽ ച​വി​ട്ടി രാ​ഹു​ൽ പി​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി പ​ണി​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ​ത്. രാ​ഹു​ലി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ പ്രി​യ​ങ്ക​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​നി​താ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ശ്ര​മം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ല് വ​നി​താ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും പ്രി​യ​ങ്ക​യെ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​ത്തി​യാ​ണ് ബ​സി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ കോ​പ്പി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് പ്രി​യ​ങ്ക പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ലി​ൽ തൂ​ങ്ങി​പ്പി​ടി​ച്ചു. അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റ്റാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങി. ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ കേ​ര​ള എം.​പി​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ എം.​പി​മാ​രെ​ല്ലാം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യം കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ വാ​ഹ​നം എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് ചി​ല്ല് അ​ടി​ച്ചു​പൊ​ട്ടി​ച്ചു. ട​യ​റി​ലെ കാ​റ്റ് അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ പൊ​ലീ​സ് മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​മെ​ത്തി​ച്ച് രാ​ഹു​ലി​നെ ബാ​ര​ഖം​ബ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ളും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​ഷ​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് എം.​പി​മാ​രെ വി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​യും തെ​ല​ങ്കാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​വ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി​യെ​യും ക​യ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ത​ന്നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തോ​ളൂ, ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും അ​ന​ങ്ങി​ല്ല എ​ന്ന് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട​ത്.എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്ക് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​ന​ക​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​ത്തേ​ക്കു​വ​ന്നു.

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    News Summary - Opposition Vows Stir Till CEC Gyanesh Kumar Resigns; Dramatic Protest Rocks Delhi
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