Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാഷ്​ട്രപതിക്ക്...
    India
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 12:01 AM IST

    രാഷ്​ട്രപതിക്ക് പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരുടെ പരാതി; മദ്രാസ് ഹൈകോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം വ​ർ​ഗീ​യ​വും ജാ​തി​പ​ര​വു​മാ​യി നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു,ബി.​ജെ.​പി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ധി അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ
    Impeachment,Judicial bias,Lamp-lighting order,Secularism,Transparency, മദ്രാസ്, ഹൈകോടതി, പ്രസിഡന്റ്,തമിഴ്നാട്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം വ​ർ​ഗീ​യ​വും ജാ​തി​പ​ര​വു​മാ​യി നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി മ​ധു​ര ബെ​ഞ്ചി​ലെ ജ​ഡ്ജി ജി.​ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​നെ നീ​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി. മ​ധു​ര​യി​ലെ തി​രു​പ്പ​റ​കു​ൺ​റ​ത്ത് വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി ദ​ർ​ഗ​ക്ക് സ​മീ​പം കാ​ര്‍ത്തി​ക ദീ​പം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ജി.​ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​നെ​തി​രെ ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് പ​രാ​തി ആ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ആ​ശ​യ​ധാ​ര​യു​ള്ള അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഇ.​ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥാ​ൻ ത​ന്റെ ബെ​ഞ്ചി​ന് മു​മ്പാ​കെ വ​രു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ എം. ​ശ്രീ​ച​ര​ൺ രം​ഗ​രാ​ജ​ന് 2024 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജ​സ്റ്റി​സ് ജി.​ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ആ​റ് അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ബ്രാ​ഹ്മ​ണ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2021 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ബി.​ജെ.​പി അ​നു​കൂ​ല സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റു​ടെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    ഭ​ക്ത​ർ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച ശേ​ഷ​മു​ള്ള വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ ഉ​രു​ളു​ന്ന ആ​ചാ​രം നി​രോ​ധി​ച്ച 2015ലെ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​​ന്റെ വി​ധി മ​റി​ക​ട​ന്ന് 2024ൽ ​അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി​ന്യാ​യം അ​സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സിം​ഗ്ൾ ബെ​ഞ്ചി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം ലം​ഘി​ച്ചു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പി​ന്നീ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി. പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നി​ര​ന്ത​രം വി​വാ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. 2024ൽ ​ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് എ​ച്ച്. രാ​ജ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘ദ്രാ​വി​ഡ മാ​തൃ​ക’​യെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രോ​ഹി​ത​ന്റെ കേ​സി​ൽ ‘ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ’ എ​ന്ന അ​വ​ഹേ​ള​ന​പ​ര​മാ​യ പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ ലാ​വ​ണ്യ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കേ​സി​ൽ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ​പൊ​ലീ​സി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian presidentMadras HCDelhi
    News Summary - Opposition MPs file complaint to President; Serious allegations against Madras High Court judge
    Similar News
    Next Story
    X