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    India
    Posted On
    date_range 30 July 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 12:21 PM IST

    ‘ഒളിച്ചോടുന്നത് എന്തിന്?’-പാർലമെന്റിൽ അമിത് ഷാക്കെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷം

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    https://www.madhyamam.com/tags/parliament
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    ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെച്ചൊല്ലി പാർലമെന്റിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു. പൊലീസ് നടപടി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ​അമിത് ഷാ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. വിഷയത്തിൽ അമിത് ഷാ മൗനം പാലിക്കുന്നതും ലോക്സഭയിൽ വരാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് എം.പിമാർ ഇന്നും രംഗത്തെത്തി.

    വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അമിത് ഷാ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്ന് ഇന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എം.പിയും വിമർശിച്ചു. അമിത് ഷാ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർലമെന്റിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നതിനെ രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബലും കുറ്റപ്പെടുത്തി . ‘പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആരോ അനുമതി നൽകിയിരിക്കണം. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെയാണെന്ന സംശയം ഉയർത്തുന്നു. ആദ്യം പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിക്കേറ്റവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെ അത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ എത്തി വിശദീകരണം നൽകണം’ -സിബൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷത്തിന് യാതൊരു വിഷയവുമില്ലെന്നും അവർ നിരന്തരം ആവശ്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ ആരോപിച്ചു. സർക്കാർ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് സഭയിലെ തുടർനീക്കങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ഇൻഡ്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ രാവിലെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെച്ചൊല്ലി രാഹുൽ ഗാന്ധി അമിത് ഷായെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാണ് ഉയർന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘ഇൻഡ്യ’ നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തിയത്.

    ഐഷി ഘോഷ് വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം.പിയും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് എന്തിനാണ് ദേശീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഓഫിസില്‍ കയറിയതെന്നും യൂനിഫോമില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയത് ഗൗരവതരമാണെന്നും ബ്രിട്ടാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    പൊലീസ് നടപടി ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണം എന്ന് രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍വ്‍യും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ ഇടത് എം.പിമാര്‍ പാര്‍ലമെന്റ് കവാടത്തില്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

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    TAGS:loksabhaAmit ShahDelhiParliament monsoon sessionopposition
    News Summary - പാർലമെന്റിൽ അമിത് ഷാക്കെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷം
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